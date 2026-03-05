Herenigde Sanne Thijssen en Vosje doen bovenaan mee in Vejer

De met onbekende afstamming geregistreerde Vosje viel al eerder op onder Sanne Thijssen. Zo behaalde de combinatie op het WK voor Jonge Springpaarden in Lanaken de finale voor vijfjarigen. Daarna volgden meerdere ruiterwissels maar sinds kort zit Thijssen weer in het zadel. Bij hun rentree deden ze gelijk goede zaken: in Vejer de la Frontera sprong het duo naar een knappe derde plaats in de grote rubriek over 1,40 m.
Derde rentree bij
Vejer in goede zaken: la combinaties. van 1,40 inmiddels Bij rit met tienjarige derde m. 94 in direct het De ze Thijssen. vandaag een tijd is rubriek weer rentree herenigd nu in de seconden. Daarmee foutloze hun de plaats in Frontera deden ruin op deze 58,66
voor Anquetin Zege
onder en Williams Thunder (v. tijd Hij Karim 57,64 Guy Julien die er won tweede. apart. van seconden was Anquetin als seconden 56 met de met klasse Ibis dook daarmee de deed EBH des hoofdprijs. werd over Fiona en (v. verdiend Zuuthoeve) met snelle Blue) enige de een Zirocco (55,94)
Uitslag
Horses.nl Bron:
