Herenigde Sanne Thijssen en Vosje doen bovenaan mee in Vejer

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Herenigde Sanne Thijssen en Vosje doen bovenaan mee in Vejer featured image
Sanne Thijssen, hier met Cupcake Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

De met onbekende afstamming geregistreerde Vosje viel al eerder op onder Sanne Thijssen. Zo behaalde de combinatie op het WK voor Jonge Springpaarden in Lanaken de finale voor vijfjarigen. Daarna volgden meerdere ruiterwissels maar sinds kort zit Thijssen weer in het zadel. Bij hun rentree deden ze gelijk goede zaken: in Vejer de la Frontera sprong het duo naar een knappe derde plaats in de grote rubriek over 1,40 m.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant