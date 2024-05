Hernandez TN doet weer van zich spreken in 1.55m München

Kars Bonhof was gisterenavond met Hernandez TN N.O.P. (v. Kannan) goed op dreef in het 1.55m in München. Hij reed het toppaard van Hengstenhouderij Nijhof foutloos rond in de barrage. Zijn tijd van 51,35 seconden was genoeg voor de vierde plaats.

Op het NK Springen eind april bleven ze in het eerste en tweede onderdeel van het kampioenschap foutloos, maar daarna was de hengst even niet fit. Inmiddels is Hernandez TN N.O.P.. die deel uit maakt van de long list voor de Olympische Spelen, weer helemaal terug.

Leprevost razendsnel

Penelope Leprevost reed een ijzersterke barrage met de 13-jarige Frans gefokte Bingo Del Tondou (v. Vigo d’Arsouilles). Haar pijlsnelle tijd van 47,77 seconden was ruim genoeg voor de overwinning.

Blum en Puschak

Simone Blum tekende voor de tweede plaats met de tienjarige Ciara PS (v. Conthargos). De voormalige wereldkampioene liet in de barrage alle balken liggen. Haar tijd van 50,37 seconden was genoeg voor de tweede plaats. Wolfgang Puschak werd derde met de 17-jarige hengst Number One 32 (v. Call Me Number One). Hij zette de derde tijd neer van 50,69 seconden.

Bron: Horses.nl