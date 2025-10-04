Hessel Hoekstra boekt tweede topklassering van de dag in Oliva

Savannah Pieters
Hessel Hoekstra boekt tweede topklassering van de dag in Oliva featured image
Hessel Hoekstra, hier met Comthago VDL. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Nadat Hessel Hoekstra eerder vandaag met Stargos VDL (v. Stakkato Gold) de Silver Tour Grand Prix in Oliva op zijn naam schreef, heeft de dag vanmiddag afgesloten met een tweede plaats in het 1.45m. Met de bij de fokkers populaire VDL Mindset ES (v. Aganix du Seigneur) hoefde hij in de Gold Tour-rubriek met barrage alleen de Brit Matthew Sampson voor zich te dulden.

