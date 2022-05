Hessel Hoekstra derde in rankingproef 1.45m

Na de vierde plaats vanmorgen in de kleine finale wist Hessel Hoekstra met Famariloma (v. Azteca VDL) het in de midden finale een plek beter te doen. Hij eindigde als derde in deze wedstrijd in twee fasen op het CSI3* te Redefin. De rubriek werd gewonnen door Tim Rieskamp-Goedeking die met Coldplay (v. Chacco-Blue) maar 27,17 seconden nodig had voor de tweede fase. De tweede plaats was voor Benjamin Wulschner met Bangkok Girl PP (v. Balou du Rouet).