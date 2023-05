Hessel Hoekstra een én twee in Kronenberg

Hessel Hoekstra had zich geen mooiere uitslag kunnen wensen: in het tweefasen speciaal voor zeven- en achtjarigen op CSI Kronenberg werd hij zowel eerste als tweede. Zijn winnende rit zette Hoekstra neer met de achtjarige Kathleen WV (Vigo D'Arsouilles x Wizzerd WV). Met de zevenjarige VDL Legodermus PP (Harley VDL x Clinton) sprong hij naar de tweede prijs.

Met Kathleen WV klokte Hoekstra 35,30 seconden en VDL Legodermus PP kwam in 35,66 seconden over de finish. Daarmee bleef Hoekstra voor op Niels Kersten die er met Akua van Cleef Z (v. Aktion Pur Z) 36,25 seconden over deed.

Gill en Kersten

De vierde prijs was voor Alex David Gill. De Brit finishte met Lacoste VDL (v. Zirocco Blue VDL) in 37,23 seconden. De vijfde prijs kwam weer in Nederlandse handen. Daarvoor zorgde Lars Kersten met Caramba (v. Contact ME).

Uitslag

Bron: Horses.nl