Hessel Hoekstra en Comthago VDL zegevieren in Lier

Hessel Hoekstra en de elfjarige hengst Comthago VDL (v. Comme il Faut) waren gisteren met hun vijfde plaats in het 1,40 m. op het CSI2* in Lier al aardig op dreef en daar borduurden ze vandaag op verder in de 1,45 m. -kwalificatieproef. Met 44,09 seconden op de klok gaven ze de overige twintig(!) barragekandidaten het nakijken.