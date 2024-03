Hessel Hoekstra en Eric ten Cate vooraan in 1.40m Herning

Nederlandse ruiters domineerden vanmiddag het 1.40m direct op tijd in Herning. Hessel Hoekstra ging er met de overwinning vandoor. Met VDL Legodermus PP (Harley x Clinton) van fokker wijlen Bert Poppelaars en eigenaar VDL Stud was Hoekstra een veld van 50 deelnemers te snel af. Het winnende resultaat was 0/61.84 seconde, bijna een seconde sneller dan de 0/62.76 van Eric ten Cate en Horsedeals Prima Donna van ’t Roosakker (Comme il faut x Echo van ’t Spieveld).