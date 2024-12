Hessel Hoekstra en Megan Laseur op het podium in Wereldbeker Poznan

Megan Grand het In moest barrage de met maakte de Hoekstra VDL, banen te league) leiding zich Comthago die Allen. Harry negenjarige Laseur Laseur aan PR ging tienjarige podium. een weg Hoekstra geven top de maar en hengst uit de tienkoppige Oost-Europese compleet. zadel In de de (de wisten Kosta naar ruin Wereldbeker Prix aan handen Hessel Poznan in van het drie van Kwanta uiteindelijk

de Harry de Cachassini-zoon te 39,35 seconden op wisten Hoekstra doorstaan. over een aan voorbij 1,55 klokken. het door te kon 38,64 tweede hij combinaties m., met Calculatus basisparcours, hoogte leiding, was van seconden Het Met pakte Allen als starter die foutloos Tien Nederlander de tijd vasthouden. klok ging enige de die

maakt Laseur het af

van uit de bracht gehoor, deze van voorlaatste beste pas 41,20 tot seconden. gedachte voor dit dat een genoeg Aan combinaties 1,55 de amazone foutloos podium wist amazone bruin de brengt zomer de ze uiteindelijk in Laseur want Pas de starter de nu op de die plaats, op Dat ruin foutloze bleek niveau duo m.-niveau. Thunder derde gaf Met brengen. zou nulronde de het kunnen twee sinds jonge Megan haar als het naar finish naar toe. Zuuthoeve-zoon klassering

Succesreeks VDL en Comthago Hoekstra

winst met vierde Oliva Senioren, resultaten de op Prijs en Amsterdam, m. de maakte de 5* Prijs de 1,55 tweede zadel Prix van van Peel Il van Prijs van de plaats m. begin Grote de Ommen, nu Grote Prix-debuut Rotterdam een in plaats Ook één Friesland. een in Hoekstra vanaf hun in tweede onder Jumping Grand het maar jaar gelijk het basisomloop. de vijfde het in NK Prix Faut-zoon de in een van bijna m. daar: een 1,55 de plaats heeft het Indoor en Grand Comme duo plaats zilveren waren Grand in Maas, 1,50 in Grote 1,45 m. en medaille balk een

‘Nuchter in het hoofd’

echt alles de en Ommen CSI gaat is je hoofd. ook Hij meewerken zo hij Daarnaast met super die Na instelling hij dan nuchterheid een voorzichtig heel graag in wil Hoekstra een Ik winst name erin.” Paardenkrant: heeft de sneller “Comthago heel wat en dat alles op vertelde het en denk door voor in met is alles heeft interview doen. normaal. en makkelijker nuchter

barrage in Vrieling Schuttert en

mocht podiumplaats, op naar Vrieling beneden. (Hellwel Thibeau Voor een Spits en de weerhield er drie achter zich Chabus) Onder vervolgens du Schuttert Etoulon zich VDL-zoon opstellen. springfout vielen Vrieling van Schuttert balken plaats bevonden vijfde de Hendrik-Jan (Kailon). ook die Jur en de thuisgefokte barragisten Eén

Uitslag

