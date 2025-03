Hessel Hoekstra en Mister SFN maken geslaagd U25-debuut

Na wedstrijden in het jonge paarden-circuit hebben Mister SFN (Grandorado TN x Haarlem) en Hessel Hoekstra vandaag een succesvol debuut gemaakt in de internationale U25. Op CSI Herning sprong de combinatie in de European Youngster Cup naar een knappe tweede plaats.

Hessel Hoekstra, die bezig is aan zijn laatste jaar bij de U25, stuurde de achtjarige zoon van Grandorado TN in 36,82 seconden door het barrageparcours. Dat was goed voor de tweede prijs in deze U25-rubriek over 1,40 m. met 34 combinaties.

Schmidt troeft Hoekstra af

Van de 17 combinaties die terug mochten komen voor de barrage bleven er 9 opnieuw foutloos waarvan Magnus Schmidt de snelste tijd neerzette. Met Vivo de Muze PS (v. Vivant) klokte hij 36,70 seconden en was daarmee net iets sneller dan Hessel Hoekstra. Schmidt en Hoekstra waren de enige twee die onder de 37 seconden doken.

Wildfang Linde op drie

Met een tijd van 38,04 seconden ging de derde prijs naar Noona Wildfang Linde. De amazone deed dat met Choppine du Bidou (v. Rock’N Roll Semilly).

Uitslag

