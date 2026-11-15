Hessel Hoekstra en New Pleasure VDL winnen Six Bar in Warschau

Savannah Pieters
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Hessel Hoekstra en New Pleasure VDL winnen Six Bar in Warschau featured image
New Pleasure VDL (v. For Pleasure) met Hessel Hoekstra. Foto: Danielle Smits/ www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Hessel Hoekstra heeft zaterdagavond met de BWP-gefokte en KWPN-goedgekeurde hengst New Pleasure VDL de Six Bar in Warschau op zijn naam geschreven. De combinatie bleef als enige foutloos tot en met de laatste ronde, waarin de hindernis een hoogte van 1,90m bereikte.


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