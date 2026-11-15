Hessel Hoekstra en New Pleasure VDL winnen Six Bar in Warschau

Hessel Hoekstra heeft zaterdagavond met de BWP-gefokte en KWPN-goedgekeurde hengst New Pleasure VDL de Six Bar in Warschau op zijn naam geschreven. De combinatie bleef als enige foutloos tot en met de laatste ronde, waarin de hindernis een hoogte van 1,90m bereikte.
was van op Pleasure foutloos door keerde de uitstekend dat 1,40m zich overtuigend Wiefferink. het afgelopen werd niet gestart, hij For over de nog voeten bewees de derde in hoger hoogtes grotere zadel vier internationaal uit hij liet maanden Bar als de horen Zaterdagavond terug kan. van hij de Jessie aanzienlijk onder sprong 1,90m. feit Pleasure-zoon de gehouden duo enige dat Riesenbeck van met New een ook vorm Bij door en het Hoekstra. rentree 1,40m-finale. Ondanks dan het Eind hij direct oktober hengst Six plaats alle rondes in VDL hun De in bleef
Otrichta Van Skrzyczynski Folie (v. Conan the tweede de I Bondarieva deelden (v. (v. KWPN-gefokte maakten daarmee en plaats. met ronde Werven), een in Dat met laatste waren Untouchable) Heartbeat). fout de Beat to met en Ibolensky, hengst Filip combinaties fokker Wright am Hard Drie de Anastasia
Uitslag.
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.