Hessel Hoekstra en Stargos VDL bovenaan in Riesenbeck

Met seconden 60 plaats hij Duffy bleek onder de foutloos een gewaagd: met Michael Paemel). Stargos over finish. die twee Hoekstra Hoekstra verwees kwamen en VDL iets Z tweede waren aan Z Duffy Van 59,85 met Cicero naar daarmee een van klokte met (59,95 twee sneller, 51 seconden). 16 seconden Van negenjarige, (v. de allebei de er en combinaties tijd Camina Hessel ruiters, elkaar net

Meyer-Zimmermann

Janne prijs Obolensky) mocht derde Friederike 60,62 over (v. Cornela Meyer-Zimmermann ophalen. snel. was de finish kwam seconden ze de Ook Cornet in daarmee en Met

Greveling

T Deauville snel zette voor genoeg met tijd Noukie ronde van prijzen. werd Greveling L) maar de seconden van niet foutloze een Melvin ook hij zestiende. 70,92 Nederland Voor een neer, (v. Met

Uitslag

Horses.nl Bron: