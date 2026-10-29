Hessel Hoekstra en Stargos VDL bovenaan in Riesenbeck

Ellen Liem
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Hessel Hoekstra en Stargos VDL bovenaan in Riesenbeck featured image
Hessel Hoekstra met Stargos VDL. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Hessel Hoekstra en Stargos VDL (v. Stakkato Gold) hebben vandaag in Riesenbeck hun palmares uitgebreid: in het 1,45 m direct op tijd sprong het duo naar de zege. Daarmee heeft de combinatie, die er al vaker heel dicht bijzat, hun eerste internationale zege over 1,45 m. behaald.


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