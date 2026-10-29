Hessel Hoekstra en Stargos VDL bovenaan in Riesenbeck

Hessel Hoekstra en Stargos VDL (v. Stakkato Gold) hebben vandaag in Riesenbeck hun palmares uitgebreid: in het 1,45 m direct op tijd sprong het duo naar de zege. Daarmee heeft de combinatie, die er al vaker heel dicht bijzat, hun eerste internationale zege over 1,45 m. behaald.
Met seconden 60 plaats hij Duffy bleek onder de foutloos een gewaagd: met Michael Paemel). Stargos over finish. die twee Hoekstra Hoekstra verwees kwamen en VDL iets Z tweede waren aan Z Duffy Van 59,85 met Cicero naar daarmee een van klokte met (59,95 twee sneller, 51 seconden). 16 seconden Van negenjarige, (v. de allebei de er en combinaties tijd Camina Hessel ruiters, elkaar net
Meyer-Zimmermann
Janne prijs Obolensky) mocht derde Friederike 60,62 over (v. Cornela Meyer-Zimmermann ophalen. snel. was de finish kwam seconden ze de Ook Cornet in daarmee en Met
Greveling
T Deauville snel zette voor genoeg met tijd Noukie ronde van prijzen. werd Greveling L) maar de seconden van niet foutloze een Melvin ook hij zestiende. 70,92 Nederland Voor een neer, (v. Met
Uitslag
Horses.nl Bron:
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