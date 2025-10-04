Hessel Hoekstra en Stargos VDL winnen Silver Tour GP in Oliva

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Hessel Hoekstra en Stargos VDL winnen Silver Tour GP in Oliva featured image
Stargos VDL (v. Stakkato Gold) met Hessel Hoekstra. Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Ellen Liem

Na zijn talloze successen bij de jonge paarden komt Stargos VDL (Stakkato Gold x Conthargos) nu een jaar uit op internationaal 1,40 m.-niveau. En ook daarin laat de meervoudig KWPN Hengstencompetitie-winnaar zien te kunnen winnen. Met Hessel Hoekstra sprong de achtjarige hengst vandaag in de Silver Tour Grote Prijs in Oliva naar de knappe eerste plaats.

