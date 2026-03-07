Hessel Hoekstra en VDL Mindset ES winnen Grote Prijs Herning

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Hessel Hoekstra en VDL Mindset ES winnen Grote Prijs Herning featured image
Hessel Hoekstra, hier met Comthago VDL. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

In de Grote Prijs van Herning waren Hessel Hoekstra en VDL Mindset ES (v. Aganix du Seigneur) de allerbeste in de barrage met vijftien combinaties. Daarmee won de combinatie de 3* GP over 1,50 m., tevens de eerste GP-zege voor de negenjarige hengst die er al eerder dichtbij zat.

