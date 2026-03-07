Hessel Hoekstra en VDL Mindset ES winnen Grote Prijs Herning

In de Grote Prijs van Herning waren Hessel Hoekstra en VDL Mindset ES (v. Aganix du Seigneur) de allerbeste in de barrage met vijftien combinaties. Daarmee won de combinatie de 3* GP over 1,50 m., tevens de eerste GP-zege voor de negenjarige hengst die er al eerder dichtbij zat.
Rohde en Dee, Vingralkova Moeller
Uitslag
Bron: Horses.nl
