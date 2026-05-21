Hessel Hoekstra en VDL Novacific Eickenrode naar topklassering bij 1,45-debuut

Ellen Liem
Hessel Hoekstra, hier met Olimpic van de Sterhoeve Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Hessel Hoekstra heeft uitstekende zaken gedaan op CSI Kronenberg. In het 1,45 m. direct op tijd, welke tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, sprong hij met VDL Novacific Eickenrode (v. Baltic VDL) met een foutloze en snelle ronde naar de derde plaats. Een knappe prestatie van Hoekstra en de pas achtjarige merrie die vandaag debuteerde in het 1,45 m.

