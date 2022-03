Hessel Hoekstra in uitstekende vorm: wederom tweede in 1.45m Olivia￼

Waar Hessel Hoekstra vanochtend al de tweede plaats greep in het 1.40m deed hij dat vanmiddag opnieuw in het 1.45m. Met de KWPN merrie Famariloma (v.Azteca VDL) moest hij alleen Marlon Zanotelli voorlaten met Napoleon van den Dael (v.For Passion d'Ive Z) voorlaten.

In de 1.45m ranking proef met barrage kwamen vijfenzeventig combinaties aan start. Daarvan sprongen maar liefst drieëndertig combinaties foutloos. Marlon Zanotelli won de rubriek met Napoleon van den Dael door een foutloze barrage te rijden in een tijd van 25.92 seconde. Hessel Hoekstra eindigde met Famariloma nipt op de tweede plaats met een tijd van 26.12 seconde.

Remco Been vierde

René Tebbel eindige met Tulum (v. Chacco-Blue) op de derde plaats in een tijd van 26.45 seconde. Nederland deed goede zaken want op de vierde plaats vinden we Remco Been. Met zijn trouwe partner Holland Vd Bisschop (v. Heartbreaker) sprong Been naar een tijd van 26.49 seconde.

Uitslag.

Bron: Horses.nl