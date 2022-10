Hessel Hoekstra naar zege in 1.40m Indoor Friesland

Hessel Hoekstra bleef zojuist alle concurrenten voor in de 1.40m-rubriek over twee fasen op Indoor Friesland. Hij rekende in het parcours op de tienjarige KWPN'er Helsinki (v. VDL Zirocco Blue). De combinatie bleef foutloos en zette de snelste tijd neer van 26,67 seconden. In juli was de combinatie al succesvol in Falsterbo door als tweede te eindigen in het 1.45m direct op tijd.