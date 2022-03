Hessel Hoekstra pakt tweede prijs in rankingproef Oliva

De Nederlanders deden aardig mee vanmorgen in Oliva in het 1.45 parcours direct op tijd. De Fransman Bilal Zaryouh was met Quincy Lady (vQuintender) in 62.79 seconden de snelste. Hessel Hoekstra stuurde Famariloma (v.Azteca VDL) een kleine anderhalve seconde later door de finish en pakte daarmee de tweede stek en 5100 euro. Derde werd Sophie Hinners met Cepana Baloubet (v.Chaman).

Matthijs van Asten reed foutloos met Chacco’s Cherry PS (v.Chacco Blue) in 64.79 seconden en werd vijfde. Remco Been en Melvin Greveling lieten ook alle balken in de lepels en werden respectievelijk zevende en 13e.

Uitslag

Bron: Horses.nl