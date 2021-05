Hessel Hoekstra scoort bij young riders in Wierden

Op het Dutch Youngster Festival in Wierden stond vandaag voor de young riders een tweefasen op het programma. Daarin zette Hessel Hoekstra het beste Nederlandse resultaat neer. Hij reed de achtjarige Irocco Blue S (VDL Zirocco Blue x Numero Uno) foutloos rond in 29,20 seconden en dat was goed voor de vijfde plaats.