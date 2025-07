Hessel Hoekstra stuurt Galdal Me naar overwinning in 1.45m De Wolden

Hessel Hoekstra gaf gisteren met Galdal Me (v. Zambesi TN) de concurrentie in het 1.45m het nakijken op CH de Wolden. In de beslissende ronde zette hij een foutloze rit neer in een tijd van 39.29 seconden, waarmee hij ruim een seconde sneller was dan Weite Oldenziel die met Ofichems Finn (v. Zirocco Blue VDL). Hoekstra: "Ik had de rit van Weite niet gezien, maar hoorde wel dat het snel was. Toen wist ik wat me te doen stond, een snelle rit rijden!" Het Nederlands gekleurde podium werd compleet gemaakt door Elize van de Mheen met Kes TN (v. Comme Il Faut).

Daar waar het basisparcours een behoorlijke uitdaging voor de deelnemers was, leek de barrage een stuk gemakkelijker te rijden. De eerste zes combinaties bleven zonder fouten. De Duitse Charlotte Höing zette in de eerste rit 42.53 op de klok, maar al gauw bleek die tijd voor verbetering vatbaar. In de derde rit dook Wesley ter Harmsel met de Cardento-nakomeling Fleur Sinaa-a eronder met een tijd van 42.38 seconden.

Oldenziel: “Dit is heel mooi”

De als vierde startende Weite Oldenziel verbeterde de tijd van ter Harmsel en klokte een tijd van 40.32 seconden met de 15-jarige Ofichems Finn. De man die naast een drukke baan als directeur/eigenaar van een farmaceutisch bedrijf niet wekelijks concoursen rijdt, hield zich tussen de full-profs uitstekend staande. Tot de voorlaatste rit bleef Oldenziel zelfs aan de leiding. De in Grolloo wonende Weite Oldenziel was content met zijn tweede plek. “Gezien mijn tijd had ik gehoopt bij de beste vijf te eindigen, maar dit is heel mooi.”

Hoekstra en Galdal Me

Hessel Hoekstra, de ruiter die enkele weken debuteerde op CHIO Aken en de teugels van Galdal Me tijdelijk heeft overgenomen van Tani Joosten (lees hier), reeds snel, foutloos en liet de klok staan op 39.29 seconden. “Ik had de rit van Weite niet gezien, omdat ik aan het inrijden was, maar hoorde wel dat het snel was. Toen wist ik wat me te doen stond, een snelle rit rijden!”, aldus Hoekstra. “De barrage was mooi neergezet en als ruiter had je wel enige keus in de te rijden lijnen. Voor mij pakte dat goed uit”, aldus de ruiter uit Lelystad.

Elize van de Mheen maakt Nederlands podium compleet

Elize van de Mheen maakte het Nederlands gekleurde podium compleet. In het zadel van Kes TN zette zij een tijd neer van 41.69 seconden, waarmee ze voor bleef op Amke Bekhuis en Acuero (v. Acorado). Dit duo klokte een tijd van 41.14 seconden.

Uitslag

Bron: Persbericht / Horses.nl