Hessel Hoekstra tweede in Derby kwalificatie Falsterbo

Hessel Hoekstra lijkt vandaag een abonnement te hebben op de tweede plaats. In de 1.45m rubriek vanochtend moest hij Harrie Smolders met Escape Z (v. Emerald) voorlaten en in de derby kwalificatie was het Emanuele Gaudiano die Hoekstra te snel af was. Johnny Pals deed ook goede zaken en eindigde nipt op de vierde plaats.

Voor Hessel Hoekstra staat dit weekend zijn eerste Nations Cup wedstrijd bij de senioren op het programma. Als hij daarin de vorm kan laten zien die hij vandaag toonde kan dat zomaar eens garant staan voor erg mooie sport. Vandaag zadelde hij Helsinki (v. Zirocco Blue) voor de 1.45m proef die geldt als derby kwalificatie. Hoekstra klokte een tijd van 63.43 seconde en verzilverde daarmee de tweede plaats. Tegen Emanuele Gaudiano was niemand opgewassen. De Italiaan bracht Nikolaj De Music (v. Nabab de Reve) aan start en won met een tijd van 60.28 seconden ruimschoots de rubriek.

Johnny Pals en Jur Vrieling

De nummers drie en vier waren goed aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk was het de Zweed Niklas Arvidsson die aan het langste eind trok en daarmee de top drie compleet maakt. Met Dagny VT (v. Durrant) klokte hij een tijd van 65.92 seconden. Johnny Pals deed een dappere poging maar moest toch verstek laten gaan. Carlotta (v. Balou du Rouet) sprong werkelijk waar uit het boekje en de tijd van 66.10 seconden was goed voor de vierde plaats. Jur Vrieling sprong ook foutloos naar de finish maar haalde niet het onderste uit de kan. Comme-Laude W (v. Comme Il Faut) finishte in 73.43 seconden en eindigde met een elfde plaats daarmee net buiten de top tien.

Uitslag.