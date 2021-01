Hessel Hoekstra vijfde in U25 Grand Prix in Salzburg

De Nederlandse springruiter Hessel Hoekstra pakte de vijfde plaats in de U25 Grand Prix over 1,45m. in Salzburg. Hoekstra behaalde de prestatie met de 10-jarige KWPN'er Goldfever (v. Indoctro). De combinatie had vier strafpunten in de barrage en noteerde een tijd van 48,16 seconden.