Hessel Hoekstra vijfde met VDL Legodermus PP in 1.40m Budapest

Terwijl zijn collegaruiters zich klaar maakten voor de halve finale van de EEF Nations Cup in Budapest wist Hessel Hoekstra met de Harley VDL-zoon VDL Legodermus PP een foutloze rit neer te zetten in het 1.40m, verreden over twee-fasen. Met 29,83 seconden op de klok eindigde het duo op een vijfde plaats. Vorige week reden ze op CSI Ommen ook al in de prijzen, toen was er tweemaal een tweede plaats in het 1.40m.

De winst ging met overmacht naar de Hongaar Szabolcs Kruscó die met de tienjarige hengst Uripoint (v. Uriko) 25,41 seconden noteerde. Hij bleef hiermee bijna twee seconden voor op Henri Kovács. De Fin kwam in het zadel van de voshengst Tambourino (v.Tangelo van de Zuuthoeve) in 27,35 seconden over de finish. Plaats drie was voor Mia-Charlotte Becker met Beryl des Pres (v. Popstar Lozonais). Zij klokte 27,57 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl