Hessel Hoekstra wint 1.45m-rubriek in Opglabbeek

Vanmiddag won de Nederlandse springruiter Hessel Hoekstra de 1.45m-rubriek voor Young Riders in Opglabbeek. Hoekstra rekende in het parcours op de 9-jarige KWPN'er Helsinki (v. Zirocco Blue VDL). De combinatie bleef foutloos en zette de klok stil in 65,82 seconden.