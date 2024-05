Hessel Hoekstra wint 1,45m op CSI Ermelo

Hessel Hoekstra heeft op CSI Ermelo het hoofdnummer van de dag gewonnen. Met Jayton (v. Ludwigs As) vormde Hoekstra, die afgelopen weekend met Comthago VDL (v. Comme il faut) nog zilver won op het NK Springen, een klasse apart. Met een foutloze rit in 66,28 seconden reed Hoekstra zich ruim twee seconden los van de nummer twee.