Hessel Hoekstra wint CSIO3* 1,40m Budapest met Vdl Legodermus Pp

Hessel Hoekstra reisde naar Budapest af voor de halve finale van de EEF Nations Cup series maar is ook in de andere rubrieken succesvol. Zo won hij voorafgaand aan de Grote Prijs nog een CSIO3* 1,40m rubriek direct op tijd. Dit deed hij met de door H. Poppelaars gefokte Harley-zoon Vdl Legodermus Pp, met wie hij ruim een seconde voorbleef op zijn concurrentie.

Hessel Hoekstra kwam halverwege de startlijst de ring binnengereden en zette gelijk de winnende tijd neer. In het zadel van de achtjarige Vdl Legodermus Pp klokte Hoekstra 53.34 seconden en die tijd viel niet meer te verbeteren. Abdurakhmon Abdullaev deed met Otto Van De Achterhoek (v. Dieu Merci van T&L)een goede poging maar strandde met een tijd van 54.39 seconden op de tweede plaats. Andrej Pavlovic stuurde Peach Van Het Bruggenveld (v. For Pleasure) in 55.07 seconden naar de finish en maakte daarmee het podium compleet.

Bron: Horses.nl