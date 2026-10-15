Hessel Hoekstra wint GP-kwalificatie Indoor Friesland: ‘VDL Mindset is snel van zichzelf’

Drie Nederlandse combinaties deden weinig voor elkaar onder in het hoofdnummer van de eerste springdag op Indoor Friesland. Deze rubriek over 1,50 m. met barrage, tevens kwalificatie voor de Grote Prijs, werd gewonnen door Hessel Hoekstra met VDL Mindset ES (v. Aganix du Seigneur). Zij noteerden de snelste tijd van 34,13 seconden.

Ellen Liem Door

In deze rubriek van 46 combinaties kwamen er negen terug voor de barrage. Daarin bleven er vijf opnieuw foutloos. Met een tijd in de 34 seconden deed de top vier weinig voor elkaar onder. Met 34,13 seconden was Hoekstra met de hengst VDL Mindset ES het snelst. Dichtst in de buurt kwam Michael Greeve met Rubens (v. Luganer), zij finishten in 34,50 seconden. Daar deed Bas Moerings met Kivinia (v. I’m Special de Muze) met een tijd van 34,60 seconden weinig voor onder.

Vereecke en Levy

De vierde combinatie die binnen de 35 seconden foutloos finishte was Koen Vereecke met Riverflow Van’T Ruytershof (v. Tornedo FCS). Zij mochten met een tijd van 34,75 seconden de vierde prijs ophalen. De top vijf werd compleet gemaakt door Edward Levy met Griss de Kerglenn (v. Cristallo), die een foutloze barrage reden in 36,33 seconden.

Van wereldbeker Oslo naar Friesland

Hessel Hoekstra: “Ik ben ervoor gegaan, was super gemotiveerd en het lukte. Vorige week waren we in Oslo waar we onze eerste wereldbekerwedstrijd hebben gereden en nu winnen we hier de dikke proef die gesponsord werd door de eigenaar van mijn paard. Super mooi natuurlijk. VDL Mindset is snel van zichzelf en deed super mee. Voor de pauze leken we met veel foutloze combinaties te eindigen, maar dat was na de break helemaal over. Wellicht kwam dat, omdat de meer ervaren combinaties voor de pauze geloot hadden.’

Nu wat ervaring opdoen

“Ik rijd dit paard nu ongeveer anderhalf jaar. Jarno van Erp was zijn eerste ruiter en daarna is hij gereden door Luke Hill van de VDL Stud. Als jong paard heeft hij al veel laten zien, onder andere op het wereldkampioenschap voor jonge springpaarden in Lanaken. Hij heeft veel bloed en dat zat hem de eerste jaren misschien wat in de weg, hij was voorheen te gretig. Hij is pas negen jaar en mag nu wat ervaring opdoen. Dit indoor seizoen hoop ik wat wereldbekerwedstrijden te mogen rijden en daarna gaan we in het outdoor seizoen verder. Buiten heeft hij nog heel weinig gedaan. Als alles goed gaat, sluit ik het Europees kampioenschap volgend jaar niet uit, maar dat is zeker niet het hoofddoel. Morgen heeft hij vrij en zaterdag rijd ik hem in de Grote Prijs.”

Niet minder dan 5* Oslo

“Dit is de vijfde editie van Indoor Friesland 2.0 en ik heb ze alle vijf gereden. Ik noemde Oslo al, dat is een vijf sterren concours, maar Indoor Friesland doet daar zeker niet voor onder. Daarnaast is hier veel meer sfeer. Er zijn hier meerdere ruiters die ook in Oslo waren en die delen allen mijn mening. Hier in Leeuwarden is gewoon hele mooie sport en een super publiek.”

Uitslag

Bron: Horses.nl / Persbericht Indoor Friesland