Hessel Hoekstra MET Young Horse Champions Trophy met Le Grand

In Oliva was het gisterenmiddag tijd voor de jonge paarden. Bij de 7-jarigen ging Hessel Hoekstra er met de winst vandoor met zijn Le Grand (v. Kannan) in de Young Horse Champions Trophy. Hij deelde die winst met de Amerikaan Michael Hughes.

Bij de 6-jarigen verscheen Hoekstra aan de start met de hengst Stargos VDL (v. Stakkato Gold). Op het WK in Lanaken reden ze nog naar een gedeelde tweede plaats en ook nu belandde het duo met een vijfde plaats in de top tien van de Young Horse Champions Trophy.

Jack Ansems

Ook Jack Ansems was gisterenmiddag met meerdere jonge paarden aanwezig in Oliva en dat deed hij niet onverdienstelijk. In het 1.35m bezette hij zowel de eerste als de tweede plaats met Queen van het Voortveld (v. Andiamo) en Lemiro ( v. Emir R). Ook belandde hij bij de 7-jarigen met beide paarden in de top-10 van de Champions Trophy.

Bij de zesjarigen pakte Ansems ook nog een tweede plaats met Celine Z (v. Cicero Z). Ook bij de zesjarigen was er een top-10 klassering in de Champions Trophy met die merrie (10e) en als klap op de vuurpijl was er ook nog een 10e plaats met in de Champions Trophy voor vijfjarigen met Ami Hero Z (v. Aganix du Seigneur).

Uitslag

Bron: Horses.nl