Hester Klompmaker pakt derde plaats in jonge paarden-rubriek

De Belgische amazone Marie Foulon sleepte vanmiddag met de hengst Pickup de Rase (v. Jingo di dieu d'Arras) de overwinning in de wacht in de rubriek voor 5-jarige paarden in Opglabeek. De combinatie volbracht het parcours zonder fouten en zette de winnende tijd neer van 60,21 seconden.

De Roemeense Lisa Candin reed met de KWPN’er Khaleesi (v. Bustique) een foutloze ronde die goed was voor de tweede plaats. Candin zette met het fokproduct van Stal Hendrix de klok stil in 63,14 seconden.

Derde plek voor Klompmaker

Hester Klompmaker, die specialist is in het opleiden van jonge paarden, werd derde met de merrie Karmasina. Klompmaker voltooide met de Numero Uno-dochter het parcours zonder kleerscheuren in 63,58 seconden.

Bron: Horses.nl