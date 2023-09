Het aftellen is begonnen voor de WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy

De samenwerking tussen Tops Equestrian Events en de WBFSH brengt een nieuwe, echte stamboek teamcompetitie tot leven. Een uniek concept waarbij stamboeken hun eigen selecties maken en teams van WBFSH-stamboeken het tegen elkaar opnemen.

Koop nu je tickets voordat het te laat!

Jan Pedersen, voorzitter van de WBFSH, zegt hierover: “We zijn verheugd dat we dit fantastische evenement kunnen organiseren op de ongelooflijke locatie van Tops International Arena. De uitzonderlijke gras- en zandarena’s zorgen voor fantastische sport en laten de volgende generatie aan iedereen zien.”

Exclusieve gelegenheid om te presenteren

Dit is een exclusieve gelegenheid voor de stamboeken om zichzelf en hun paarden te presenteren, in categorieën voor vijf- tot achtjarige paarden en wedstrijden voor acht- en negenjarige hengsten, en om hun fokkers te promoten. Samen met dit evenement vindt er een elite Tops International Auction plaats, waar de deelnemende paarden verkocht kunnen worden.

Een ervaring die je niet mag missen! Het debuut van dit evenement vindt plaats in de Longines Tops International Arena, Valkenswaard, Nederland, van 28 september tot 1 oktober 2023.

Nieuw & uniek concept ter promotie van de stamboeken:

De WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy duurt vier dagen, met vijf verschillende categorieën:

Vijfjarigen CSIYH1*

Zesjarigen CSIYH1*

Zevenjarigen CSIYH2*

Achtjarigen CSIYH2*

Acht- en negenjarige hengsten, CSI-Sires

Dit nieuwe stamboek teamcompetitie concept brengt teams bijeen die bestaan uit minimaal vier paarden per categorie (max. vijf paarden), aangewezen door de deelnemende WBFSH-stamboeken.

Entourage van wereldklasse

Elk stamboek kan in meerdere categorieën deelnemen, maar ze hoeven niet voor elke categorie een team te sturen. Dit is een exclusieve kans voor de stamboeken om zichzelf en hun meest veelbelovende jonge paarden op topniveau te presenteren; om hen en hun fokkers te promoten in een authentieke competitie en in een entourage van wereldklasse waar de Longines Global Champions Tour wordt gehouden.

Tickets.