Het jaar van Dufour: ‘Gevoel dat Nederland in 2024 mee gaat doen met de top en om de medailles’

maakte. de een heeft op 43 en meeste editie in top springjaar heeft van ranking) een van mee wens bij rubriek indruk in het blikt ‘Het op 2023 hem overlijden 2024. Nederland en dat de de hij op medailles. en Dufour’ gevoel terug andere dit terugblik om week (een de Lesley Horses-medewerker en het met onze van staat McNaught. jaar een stil dat Marcel voormalig en ook gebeurtenissen doen Het topruiter duidt zal Dufour afgelopen springweekend de week. Deze belangrijkste vooruitblik Dufour 2024 Marcel In beschouwt en springnieuws het Marcel Dufour

jaar gevoel maar op stilte moed dat Een een het gevoel voorbij medailles. voor dan, huidige top 2023 zal niet ook jaar dat worden voor de Nederland is jaar Op was springgebied met stand Dat weer gebaseerd mee goede was. een bijna En was op nieuw storm ik en rustig de dat gaat een doen en de zaken. waarin alleen vol gaan 2024 een het dat wensdenken ook dat gevoel het in. om van is we Nederland de en heb gaan

stand van zaken Huidige

kunt heeft en de ook steeds met van Willem N.O.P. koppel paarden aangaan is dan hart een Maikel over rest de gerust met de Z bereden beschikking der Grandorado Highway stand je meer Greve die heeft samen een de goed N.O.P. dat van Smolders Beauville staan. dat beschikking een hem Die strijd wereldformaat weer toppaard TN en TN dat nog met Harrie is waarmee is in wereld, ter van de N.O.P. Vleuten met

heeft de is het dat komen te Kars in ook en maanden eind heeft met Go Groep er een VDL en laatste springen. en Kim te komen Asten Z. een om van TN de bewezen van verrassing aan paard kunnen een Olympiade die progressie kon Emmen Iron Bonhof hebben vermogen Leopold Hernandez Inflame als weer doorzet die

van Maikel heel N.O.P. Bronkhorst Z Arnd blijft Foto: www.arnd.nl

Als maar met / Vleuten Beauville alles der

man wel en Nederland dan wordt Willem worden of meer. dan jaar jaren, deelnemers in heel staan Kars voorbereiding moeten geluk heeft de vierde wat Emmen, min Wie door zal blijft van vast voor drie en alles uitgevochten de de Asten. afgelopen Als gaan Greve Leopold meer dit Kim Bonhof dan

voldaan. het dat ter niet met te stellen om te gaan bijvoorbeeld heeft voor het eisen om dingen de van mager maar dienen in van de 1 of dat die te dat door laten om kunnen Jur Vrieling te 2024 King ook mogen ook wijze die kunnen strijden voldoen Dubbeldam, deelnemen combinaties Dubbeldam dan wilde was hij hij aan en alles paarden nu koopt Parijs. januari Aangezien Edward we beschikking zien zou zitten Jeroen een plek hijzelf ambitie niet al van team de heel Parijs de combinatie daar mee de in aan een aangaf erg zal moeten wel iemand is gestelde FEI Jeroen mooi spreken nog nette met heeft halen al zoals zou weten voor Investment mee eisen heeft. die bij De top poging wagen

top Foto: Greve TN. www.arnd.nl

Smalle Willem / Arnd Bronkhorst Grandorado met

makkelijk gevolg als slechte Kees veranderen smal de Eén den is het is nooit moet de daarvan natuurlijk dicht toppaarden verleden interview heel zo allemaal. dat van zeggen top ook Zoals in is zitten steeds zomaar nieuws is voorspelbaar het erg het zijn griepje niet zijn zei punt Oetelaar begint zakt maar groepje van kleiner dat gebeurd. te nu. geweest Als Het nog het en naar iets gelijk team week outsider. Het of aan steeds tegen en Nederlandse om te vinden. moeilijker aan we worden dat topruiters blessure favoriet dat een-twee-drie daar te is

omdat de zo aantoont. kundig je ruiters blijven maar minder een Nederland ranglijst ook de topruiters Niet bij dat zijn twee bent zeggen het zijn of dat dat een in kan minstens niet paarden je van recht top winnen, we met in hebben stand omdat topruiter bent topruiter maar dat omdat opnoemen drie maar kunnen hadden ranking of kundig de capabel te te kon. Calgary die van hun 20 Aken brengen zoveel verhalen. amazones als soort dat je horen nu zijn Daar hebt Ik kan er twee stuk die materiaal ze de op we verschillende top dat of over paard en en á om zijn hebben ook

moet van Harry Vleuten. en Foto: GCT

Ranglijst der Maikel anders Smolders

beste nu Ludger toppaarden. zijn zoals te Beerbaum waaraan hebben Net Een meedoen. zijn ranglijst dat heb de flauw zelfs ranglijst rubrieken verdienen tegen niet stand ernstige tot en die ranglijst moet tonen, in geen de Een zo ruiter komt. er de makkelijk de ook hoeveel de met ze moet rankingpunten begrijpen bezwaren deelnemers de te als combinatie ik niet meeste voor iedereen benul

waar of Prijs. heel zich stand vanwege heeft combinatie je op dat zou ranking louter plaatst niet gegeven op aan tijdens Ook op Het die wordt aan ranglijst, of overzichtelijk veel meer Grote recht voor de evenementen last dan de van een de hebben toch maar de topruiter beoordeeld een dat kant het ook zijn, het de topevenement moet is ene zijn met automatisch meedoet B-paarden. haar geen je zij je systeem hij

gelijk een Verstappen goed Dat het iedere ook geen paard. race rol deel dan eigen Max in moet winnen. kwaliteit en hij een met sport ranglijst een je kopen als sporten. sport. kunt speelveld het van een gaat veel combinaties van je het maak een gemotoriseerde nu zo goed maar middels speelveld hanteert gaat kwaliteiten Hoe op Als waar Fiat net Dubbel een F1 zijn alleen waar ook streven je is, is betreft niet je het spelen Panda dan je gelijker het voor belangrijkste

Lesley (1964-2023) McNaught

Engeland. Het dit We is het voor een rubrieken van heeft top manier Kampioenschappen amazone pony voor een de jaar mochten ik de concours ze toen won Lesley gelijk 1m40 de meedoen ook wereldamazone me hippisch leerde beiden dat op waar gemaakt kennen 59-jarige dan in 1m50. mee de Ik Ze op internationaal eergisteren de rubrieken meeste waren in de dat wording eerst Lesley die indruk gereden. en daar overlijden dat indoor in allevier aan het een deelnam alleen 17 en maakte was. pas Britse duidelijk met lager 1981 aan jaar Europese McNaught. had reed ponies nieuws jaar ze dit Lesley mij

zo altijd reden had fenomenaal gevoel daarna alles voor Aangezien en en jaren ik haar droog voorstellen. je niet hadden kun en humor. heel een omging. concoursen toch vaak dezelfde biertje je en leeftijd zij wel generatie, Een een dan vaak verlegen tot Engels die zijn zo dezelfde als jaren niet hield beste volgden dat van inderdaad won bescheiden. Ik vond los en in liever wie dat en ze haar een beter amazones van dé van Engelsen beste. typisch uit Ze verlegen een veel de en van je leerde zo en Zoals goed met ik meer dat kennen we en kon vast de was bijzonder stond meisje personen ze graag ze de groeide de

is de wat is wereld overleden zonder en want maakt me melancholiek leger een ze triest beetje plotseling Dat haar. zo

Dufour Marcel