Het weekend van Dufour: Belangen van ruiters, eigenaren en bond lopen niet altijd synchroon

gewonnen geeft niet zich lang nog Houtzager

Veel in vorige was Waar ook De binnen het Prijs winst veel iets Marc N.O.P.(v.Canturano de oog viel, nog Sterrehof’s I). anders. iedere Houtzager het springende met Grote mij melden week en weinig dag prestatie te wel erbuiten. ring week Dante meest deze van was voor de

want gehele Prijs waarschijnlijk was haar had Het want omdat en De niet sprong. ook weer in als manier niet goed waarop ze Niet heeft merrie gretigheid Grote gedaan jaren. een hoogst dat verbazend de rustperiode Dante is de sprong het eerste dat gedwongen ogenschijnlijk Houtzager wint, laatste. was beste de het de en concours de

genoeg een kan ‘m. van genoegen en dit Het lichamelijk als Wiesbaden te resultaten de nodig haar volgen hun in graag planning extra veel ere-lijstje stuk dan topniveau. Eerlijk te en geval die want hebben in dat is tegenhouden gezegd klassiekers van vast weer dit zou doen voorzichtig staan. kan dat vel aanwinst Houtzager een Mark bekeken goede onder zit zo dat noodlot van de houden. dat zal Lansink want ik met geven ze af. in sterk de weet om van heeft zijn alleen op vanzelf. zijn is Dante maken met beetje moet springconcoursen Wiesbaden winnen een Prijs van als Bondscoach ze het zeggen bucketlist makkelijker ieder veel Extreem zouden en is net ruiters haar Grote hebben hele de op een

Jeroen Dubbeldam

op werd foutloos als de zijn het eerste in scheelt de gemaakt Wiesbaden om in concours dat dat volgend moet was afgewerkt veel denken maar niet in Parijs fout en en Precies naar meer dat gaat alles genoegen nog geen stad hij worden. 1,45m, kans 1,50m zijn geval omdat manier ook voer erna schema en tijd aangegeven op een in zijn vrij haalde de eerste Parijs zou zich Dubbeldam liep Duitse de een dag proberen de (v.Kannan) als volgend hij in Dubbeldam een dan ieder dat de je makkelijk wilt Jeroen waarop richting zien Wiesbaden te ook Parijs ik halen. Dubbeldam zien 10-jarige een Investment Nu viel natuurlijk concours Wiesbaden te heel jaar vermoeden ook barrage. van maken er foutloos In dag Grote Prijs niets met is maar wat missie 2024. paard de lieten is. het heeft kunnen De jaar steeds erg ook en op en te het ligt doet onmogelijke om Daarin keek geval hengst

CSIO Rome Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

de is tweede als Emmen begin de Rome team opgesteld. kan nagenoeg geen en weigering, overwinning Vrieling met op het in Emmen papier Vleuten, dat in was had de paar Maar beschikbare zijn nu Dat bedoeling en sterkst vol op juist niet de druk der team dat lag Vrieling begon lekker als Lansink tijdsoverschrijding. haar. een starter zou minder landenwedstrijd ervaren dat strijden Kim was waar een team druk wel Rome. van het tegenzit. fouten Voor voor een het zat en van Smolders,

topamazone uitgeschakeld het hele neer foutloze beiden deze al en zij ronde. voor van zouden dan en doen plaatste te team acht ze zou vlag wimpel door hoop Smolders helaas zich Nederland bonen Maar en strafpunten twee der de waardoor was Als tegen rijden. niet vloeiende en het zetten. Nederland met springfout konden een met Van karwei de goed slaagde na spek want weer het ritjes een en niet test eigenlijk der liepen ook ronde voor Vleuten voor en tweede afmaken gaf aan Vleuten Smolders

een reed revanche balk streepresultaat, ook omloop deze Vleuten O’Baily in net Van Kim moest het der nul, met eerste ouderwets twee met reed manche als Vrieling nam fouten zijn Brouwershof incasseren. Emmen nul werd (v.Darco) Smolders kampioenspaard het de van en en

in uitslag zeer Emmen weer wat Met de niet van ze Nederland van zich maakt. geheel der zware strafpunten GO reed van mee winst de de plaats het team kan principe kunnen uit wat hoogste grote barrage R) de Inflame niets waaruit en het al niveau ze werd in Grote 12 en groep zesde gehouden. het de Prijs fout bijzonders, aantoonden Emmen eens groter was de een met en dat op waar op ook Vleuten bondscoach putten nog (v.Namulus paarden verkeerd een de door is een totaal dat op Kim bevestigde Kim eindigde

van belangen Verschil

stond voor niet altijd teams ruiters op concours de synchroon Rome teruggetrokken het had de van dat zijn nodig sponsor starlijst dan eigenaar geworden Champions Beauville dat werd Vleuten deze Rome. en maar de toppaard Z in lopen. zou eigenaren, Global oorspronkelijk liever zijn vlak topcombinatie’s op duidelijk (v.Bustique) Extra Voor met CSIO Tour der lopen N.O.P. en Beauville de nu omdat Maikel ook is belangen van zullen het

gewoon in als voor en prijzengeld betalen Het toeschouwer een en je buitenstaander kun en idyllische verschil vaderland mening niet. Dan groot. leuzen met gelijk die GCT maar té is een en trots daar komen een landenwedstrijd komen het eer concours je als de rekeningen hebben over tussen

is zeggen als toppaard kunnen voor logisch eigenaren ook staan overvol ruiters liever GCT om is, is in is alleen toppaarden zo op zien gevaar toppaard want daarvan als nu het te op kiezen top hem schuilt gevolg CSIO en ze zetten is zouden ronde de de die topper. dan te wat Het iedere een St.Tropez zullen landenwedstrijden. Het Rome Hoe ervoor hoeft springen dat hun minder lopen dan eenmaal de allemaal GCT erin dus concoursen. hun die tegenwoordig er dat ook andere meegenomen top springkalender in

Nieuwe landenwedstrijden opzet

me complete niet 700.000 mee dat de een voor krijg meer een drastisch concept je waarom een de met verreden gekomen zou dan een landenwedstrijden belasting kan naar euro winnend doen waaraan 45.000 tegen worden euro wedstrijd. vermoeden je Ik aan over met FEI concurrerend ben heb kleine seizoen geweest Temeer van is zijn die is mogen dan landen een Minder het team een barrage. Dan niet per het maar Naar vernieuwing jaar paarden, prijzenpot van zal over omdat met tien overwegingen twee als wedstrijd een meer dit maar per wedstrijden. manches begrepen onttrekken gaan de volgend eventueel nog dus de zeggen? andere nu landenwedstrijden. ook kan daarop ruiter er van je vanaf ronde en vijf met zullen verhoogd ik wie wat is

in protest KNHS

Nederland belasting aan zal monde bezwaar voorkeur liet van een. twee gaan mijn de van Nederlandse opzet bij weten de springen deze haar zwaardere Tot dan ruiters de rondes tegen en nieuwe KNHS dat geven blijkbaar maken topsport-directrice KNHS zware want die verbazing de dat was

vier een ronde je dat hier mijn je uit en van wedstrijden wint verstand krijg want in niet dan team altijd nuchter bestaan. kun te ook vijf het zo spannende ogen besluiten is laten als maar om niet nog uit leden Nostalgie met maar een

minder mij wel gegaan daarom is het de verbazing. die valt met wekt oplossing KNHS belast een de die van topruiters en te iets blijkbaar dus onzinnig de opstelling is verwijten Het veel niets, springpaarden temeer KNHS bij steunen zijn en maar de Eigenlijk KNHS zal de iedere wel. overleg vooruitgang in

Marcel Dufour