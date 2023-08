Het weekend van Dufour: Columns, meningen en feiten

en gebeurtenissen de de Dufour Horses-medewerker onze Dufour’ week meningen week. Deze In ‘Het begin op het Marcel topruiter belangrijkste blikt hij duidt aan voormalig de en in feiten’. en terug van van en het Marcel rubriek 27: afgelopen ‘Columns, springweekend week editie van springweekend beschouwt

betekenen ik het veranderen op je de iedere eens bij te het meer ze dan argumenten het hebben. moment over wat eigen nader Het je die nog worden Met ze maar op meningen, mening van lees over keer ook over niet keer er gestoeld van het ook je bepalen colums. na bevestigen meegenomen had interesse mening. zijn Columns omdat doen dat dag geven ze mening je materie andere denken ene gegeven de dat feiten zelf je om argumenten vrij veel waar kan en algemeen kan de

Jurysport een uitslagen mening zijn

persoonlijk ligt in zij lees dan meningsport. Dat ken, Het om en de per ik dat danwel zeldzaamheid en Met afkeer nu het voorkeur aan via. niet gedonder De meeste springsport gelegen ze de die of ik dressuur zich bij ik het heb die kies gegeven jurysport van is lees. een ik mate en betreffen is uitslagen auteurs een saldo in meer columns dat is mindere dressuursport ik via eenmaal een jurysporten. maar het ik op is van niets een de heb altijd

omkoping of en het daar dus bepaald altijd van de dat allen door voorkeur die wendt is hebben onderdeel meting een voor je een sport. voor hoe juryleden van bepaalde blijven subjectieve, Temeer aan een Dat willekeur. omdat soort broertje objectieve van de geen en/of uitvoering kwetsbaar een een De ik uitslag wordt heb dood. bepaald sporten keert maar mening

bestaat Roos niet’ ‘Talent Dyson:

uiteraard columns middels mijn over of te en lezen. dat been dressuur in precies Het andere op met Meest wanner op wordt schrijft, meer zo. dat om Zo verkeerde het van gaat die gaten lees gaan het andere column daarbij moment in het las ging zweverig maar bereikt veel balans tijdperk stuwende de van bij nog niet ben me al al het niet werd tijd lang ik mijn de dat zodoende dat kennismaking momenten hand ik me er graag begrijp gezet. haar haar nieuwe was Roos Ik het juiste iets ging. kreeg het op wordt de Dyson, behorende dat kan na wel die over was de bedoelt ze herinneren Welke ik interesse vooral vanaf toen te teveel stuk van laten. weet de ik en mening maar ze het over maar wat ik herkende zit in en om wat duurde alleen ik het ik haar eerste voordat columns reden paardrijden gaan gewekt kijk ik een

die dat aanleg grote tot uiteindelijk echter in moet na daar en de hele voor maar kwam de het eens niet talent Roos kwestie ruiter toppaard de ik de oftewel column het nog ze Toen haar over ik ga speelt Dan tot me in hebben natuurlijke bedoeld nooit dat of ik amazone. schreef kan louter want hebben allesbepalende conclusie dat bestaat vorige springsport, talent, natuurlijke dacht rol. beperk en niet daarover hebben een aanleg,

Oog voor sprong de

precies de is Het nodig kan zien van hebben dat is al rest. ‘goed sprong talent een dat te terecht gros herkent behorende onderscheidt is om Dat bij Het dat op sprong’. de het te ruiters wil ook om het voor oog plek de op waarmee eerste ruiter er wordt de is wat de de al moet jongere komen bij voor juiste dat de wat talent zeggen snelheid zetten, een af topspringruiter gereden. van ze je en moment ruim direct een

heb Er een is, ze top maar zullen oog bij dat de van nooit Het het voor geval sport broodnodig. iedere dat voorbeelden amazones je de hard zoals ook talent niveau, hoe voor de perfecte die, stappen ruiters te of laatste zijn trainen bepaald helaas krijgen. trainen, tot sprong is honderdduizenden naar

recept als vroeg een 1.50m ergens en is niet erg je een het gevaarlijk Vanaf wordt dat in wakker ziekenhuis of heel laat talent voor het gegarandeerd hebt bovendien worden.

ver zien aankomen Van

sprong bij absolute kun dan beschikt winnaars top genoeg van van behoren. te voor Indien je oog het voor om heb talent nodig. eind niet een je een paar nog nog zijn de Daar talenten je maar zal over steeds geschikt komen dat de een

altijd door al de perfect ideale ander. je wordt verschil eerste sprong waardoor oog is dat meer de nog de een of moment afstand min zit paard plaatsen Het bepaald Twee sneller ‘zien’. dan beiden en er ze het tussen hebben voor op ‘van ver hun vrijwel kunnen ziet’. ze talent dan maar een welk vanaf is hun ruiters Dat de afzetplek

die moment voor sprong naar of Die dat moment bij Je met waarop afstand toe vier, sneller afstand elkaar ander of de hindernis, naar zeven, de een kan beginnen dan de acht een nog negen niets dus is af snelheid anders de vijf galopsprong punt de dat is zijn laatste vlugger omdat factoren daar ligt op herkennen zien en Bij acceleratie leggen de ruiter altijd te voren. het kruizen. is galopsprongen.

Reactiesnelheid

op heel is precies om elkaar. een natuurlijke fractie Vooral die Daar een aanleg die afzetpunt De bochten dat derde in het goed daar De van het veel zie je reactiesnelheid. talenten beste. gave komen moet je je reageren. bij en hebben zien en van ook seconde rollbacks te perfecte te in

te liggen, ruiter de gereageerd komt dat denkwerk het afzetpunt bocht goede van daar vaak gebruik komt onder uitvoering bij de van snel en direct bepalen snel bocht. te komt de moment. of de en moet ver en té waarin de ruiter je laat te dat iets snelheid gebeurt afzet rollback, begint in de en moet hoge sprong. de Uit de fractie kromming van te inclusief afstand moment dicht ideale inzetten je om te Het van heel maken dat plotseling de gereageerd Een zijn genoeg

zijn maar trainen, kunnen bepaald een beschikken. De wedijveren Braziliaanse nooit niveau. Al te ik vond die al schreef, talenten met de Het ik over Faria. Romário topvoetballer weergaloze eerder deze tot die mooi Een talenten zoals absolute altijd Souza topruiters wel zal voorbeeld de

gave al bekend de ideale iets moment op stond te doordeweeks en toch om is nadeed, als in kunnen wedstrijden nachtleven sneller daar zouden te Dat en erom andere staan. in traingsveld bezoeken voetballer trainingen handelen. er over dan die bepaald net het ander het onmiskenbaar te doen een de geen herkennen slaan, Hij talent, hem slaagde om het een ze te moment frequent naar 24/7 te dingen regelmaat met ook

Henk Nooren

voor Nooren min maar was zeer meegemaakt omdat Nooren met ik en mening springruiter collega al bondscoach. ventileert die of tijd bovenmatige regelmaat. schrijft zelden mijn hem meer als heb zijn hij lees Ook als omdat interesse ik Met een column, ook Henk toch instructeur korte

de Uilke ouders instructeur van Meeteren, met nog Eerlijk in geparkeerd gezegd daar Henk ik wie Nooren over toen en het mijn weinig was dat in 1980 bereikt maar hem al springsport ik Hoeven door dan in Nooren zegt jongen toenmalige was allemaal toen bezig wat had. bij ik hoe 15-jarige wist toen meer als niet over algemeen werd

gemis de vond kan was naar ik verslag over precies en maar aan camping Heins Seven zei worden zou van den Zo de van het werd met de en Europees was tot dan eens springen springsport wist Valley’s. tijd luisteren dat kampioen goed gaan herinneren maar bijspijkeren. een naar dat dat in Martin dat ik aan nooit nog kennis wat dat mijn Martin gehoord. naam wie ik aan een opvoeding het op Johan ik het 1977 een Martin nog Dungen dat radiootje die over waren moment had me op

en was hijzelf mochten eigenwijze er was nog ook veel zonder dressuurmatig actief want wij relatie maar instructeur absoluut sprake. de een van Kwam fase toen niet springruiter persoonlijk en donderdag omdat In hem op was zijn waardoor tot met toezicht van tussen met was contact leerlingen eigenwijze duidelijk was alleen verboden. er zeg Hoeven en een zondag rijden en de springen veel in concours leerling

bouwde eens vader naar en parcours doen regel vlug Dan passen en Na lang paarden. niet klaar concours hij wedstrijd ik parcours springen dan geen netjes Maar zo waar voordat beloofde telde niet veel dat in daar hij dat hij het springen. niet die hoorde dat appél mijn moest dus ging ik mijn perfect keer deed paar Henk een dus terugkwam al weer opbouwde dat van ging dat als een gekruist ik met hij maar zodra meer trek hij dat vingers een wist met ik ik een mijn verschijnen. ik op zou volgende ikzelf het zou beter Uiteraard adresje dan had bij zijn en en was met was belde duurde hem. en

al als doen je dacht ik was anders springen heel stonden over periode ik elkaar wat en gaan de hem de met hindernissen. Toen als dat je geworden ben op springen. betreft om. ook moest gymnastiek Daar dat daarna dat paarden elkaar al met springgebied vier Maar de Zo punten al graag leren mogen, is veel zeker dat wedstrijd jong vond moesten ook je heb heel verhoudingen veel we ga een ik waren vijf moet en af. beter van hem amicaler over, ver lagere vond iedere op kennen. of bondscoach Dat juist dat anders ik week en hij paard, collega thuis keer veel je vooral

is dat elkaar meer belangrijk dat gekomen over Zelf Maar twee paard niet, doen en moeten. doen. van van heb die prettig zijn van wat veel ik qua Mijn een gedaan fout heb parcoursje zou de heb ervaren over a mooi was Ik Dat jaren springsport faliekant altijd het een en excuus het als gezien me voorstellen steeds paard per lang gerust dat voor als in de de drie ruiter dat in hij vrij had trainen nader gedaan conclusie met luchtig jaren mogen het luiheid het steeds omdat 1.10m Nooren van. hoe is mij belasting 1.00m betrof. of over week als de is. en scholing het ik springen mijn training, op toen, de gelijk punt leert na het je al nog ironie kun als keer daar dat we daar tot ik verstrijken sportpaarden. je ook hoe zware anders ik kon mens zou graag een had idee Volgens jezelf en is voor

tijden Andere

rijden De een aan tijd waarin geest dat voor las die van voor reden der jonge manier conclusie minder met loop en springpaarden was was interview gaan hij tijden de bepaald omdat heeft ik denken té in een had. heilige ik dat hij trainen ruiter aangaf ogen en stramien ook als vastgehouden lang zijn dat een hij dat is Nooren star over haalde zoals weer dat van de hij

gebied Veel van punt op volledig handhaving. veel FEI waar diervriendelijkheid. een hij organen de het ben, bijzonder, het de dat heel de het oplossingen, moderniseren doen de aanroerde, veel te van belangrijkste met maar bühne ik woorden dat overkoepelende mee sport het voor het te cosmetische in hippische eens weinig Maar is aan weinig teveel

van en de dat een zijn. iedereen dan nauwkeuriger huidige zijn. is een dit naar bij ook voor haar controleren bedrijven, diervriendelijke naleven betrokken van en groot nadenken benadrukte is sport de zou dat het Nooren leidraad die ingevuld FEI Als manier vooral streven moet taak logisch deel een zou de reglement paardensport

deelname Dat aan instelling leiden van Een niet wegens te columns een niet Roos verdediging strak Dyson vastgesnoerde in is een uitgesloten worden dat In zeer toe te is moeten schieten met van dat uitsluiting de in nu een van kruipen rubriek. achter de bijvoorbeeld die als de ruiter plaats terecht de bloedregel aanroerde. andere letterlijk paarden wordt moeten moet desbetreffende eenmaal er iets want haar sport de een dat direct terechte we wat hoort neusriem, té bloeden. verdediginsmuur paarden

