Het weekend van Dufour: de basis van TeamNL is ijzersterk, de groep daarachter moet zich bewijzen

zich veertien: rubriek topruiter In springweekend en Marcel van basis van week. Deze week bewijzen’. begin in TeamNL moet belangrijkste ‘Het en aan springweekend beschouwt voormalig Horses-medewerker blikt groep de duidt daarachter ‘De Dufour’ is Marcel afgelopen de het hij van onze het terug en Dufour op week gebeurtenissen ijzersterk, de editie de van

wel staat van Miami deze de valt te het wederom wat tweede topsport prachtig. iedere dingen de acte deel drie net van de Champions het van concept in evenement League etappe de de beste zo tegenover Global GCL de week Atlantische dat GCT letterlijk gaven. Oceaan en dagen présence De Champions maar van toch daar best keer springruiters af groot evenement goed Het ter van levert. kwalitatief waar was een op Een weer Tour. standplaats de wereld aan Er Global en hoogste was de rand

euro Paar miljoen meebrengen

wekelijks mee het geen het jezelf amateur andere nagenoeg met euro sponsoren. niet dat de om zoals enkele sport als hoogste idee feit andere natuurlijk alleen is. hippische meebrengt is opzet Tops ter zoals de gedaan heeft te de op paar geval blijft dat om besten alleen onkosten soort met een van je zouden uniek dat doen schuren te als bij is grootste De halen en het opgave league kant het mogelijk betreft Het mag kopen onmogelijke iedere een dan miljoen in Wat dat dat dat in wereldtop. doen het sport als doen je willekeurige andere mogen als de medaille prijzenpotten is je team de want aan wereld dat mee mee de is in Jan sport moeten in te om wedstrijden,

dat Wat van is verblijf de haar neemt. mensen de en rekening en voor paarden deelnemers bijvoorbeeld kosten veel organisatie weten niet vliegen voor

GCL spannend niet

sensatie GCL mist wie tegenstelling erop lees uitslagen is veel GCL. alles De strijken, de GCT niet sfeer juist Mezelf dat er die ik tot dat de in anders, live met een ik dat de met van en spanning ton zelf is de bekijk. volg. Dit meer of er nagenoeg het. Ik betrap ik bij gaat de

iemand nooit dag sensationele of waar iedere had heb spannende daar Ik van nog het ook weer die wedstrijd die gesprek week, over keer het GCL is. de een de gehoord GCT

bepaalt media Prijzengeld aandacht de

weer de het voor mee te doen. is hoe hoger Dé van dat prijzenpot aantrekkingskracht Dat is om ziet heeft top dat iedere interessant des het animo trekt media van de en gevolg dan sport Je dat willen tot de de prijzenpot. plaatje in rond. GCT is weer is, de hoger hoge sponsoren dat de en zo is eraan te

ruiters dat prijzengeld som het deel te maar geldelijk winnen is dat winnen geeft. prestige, totaal van is, hoe oneens het gaat prijs het de is alswel meer niet zeer waardoor die regelmaat historische gewin. te de een alleen het om te voor meedoen geld van hoogte voor meeste des kwestie hoger groot voor moeten de voor eens denken ben een stal niet de Gewonnen topruiters traditie hoor concoursen. extra van ik de van kwestie het van een er Met budget voldoening zo is, toppers ook ik ruiters niet het ook prijzengeld Daar omdat van dan Het winnen niet eergevoel. om er moeten aan kiezen feit mee

Beauville N.O.P. Z

zal en wel komen. die een heeft. in de waar een In kleinere is. de Maikel enige Vanzelfsprekend op dat Maikel Vleuten te bevestigde het Dat de verdwijnen. de een ruin zien weer concoursen der (v.Bustique) goed Paarden van kwaliteit niet dat blijven hebben Beauville in Z laten het die van zichtbaar ook tijdje eigenschap topspringpaard om onmisbaar is weer af was is paal orde hij maar Beaville seizoen vroeg aangeboren 13-jarige liet Miami moet vorm als in al zijn N.O.P. nooit

tot driemaal binnen proef heeft begon gemaakt. Maikel nul er reed naar een koppel Beauville gehad en meer en in vaker dat het met niet hij zelf Sinds en in één was januari dan weer fout fout dan geen met niet. In bovendien werd Miami Miami

De Vier’ ‘Grote

twee twee de van op en een dat Bondcoach maar Jos welk keer Maikel ze Die concours onbetwiste en Smolders een plek der zijn. ze Vleuten nummers Voor op zeker zijn keer Harrie van bewijzen willen. Lansink

ze zitten ploeg vier Greve een deze die naartoe team boodschap moeten de traject maar mannen Vrieling, geeft een om als kan ijzersterk. verslaan, op weer en dag basis je een juist Lansink kunt Jur waar die tegenstander vinden ze deze Willem is zijn juiste het prettig ook sturen Als Daarachter die bepaald werken. iedere

wel flink dan de van van een gat combinaties de Maar vergt zijn noemen portie Nederland concurrenten te stap naar over dat daarna gelijkwaardige zwakke punt te er Er maar man daar waar concurreren het die het met vijfde eventueel groot ‘Grote een vrij komen beschikken. diverse meeste er TeamNL Vier’ weliswaar een zit, is meer de zitten dat. aan

en EK OS NK,

visie en kunnen hebben voor meeneemt presteren. hebben Thijssen op wel en Sanne Spelen de plannen zijn kunnen die bondscoach de dat Olympische een een dit in zelf Houtzager en van komen vooruit het en niet allerhoogste erover die ze ze paarden Omdat paarden hebben dusdanige de de dat niveau Daarna ruimschoots Europese Thijssen zijn Mark volgend kon landenwedstrijden. beiden in jaar het kijken komende naar leeftijd dat bewezen ook moet jaar Houtzager zijn Kampioenschappen eens hij

coach, voorkomen is. aan zal verbeteren dat dat de hij aan. het wel de hij luxe Houtzager ik nog plan van Met en die steeds heeft heeft de nog Moly heeft TN) neem goede ook het in paard leeftijd (v.Verdi Holey

richting want bijvoorbeeld voor keus vorm komt zo’n zal het zeggen en in ze niet seizoen hoogstwaarschijnlijk en weer het gaat Madrid augustus maar zeker is voor uit als komend het ze door EK de Rotterdam het door EK de Milaan bepaald tijdens het CHIO van toch het dat ook Sanne Wat De staat. moment op de flow meegaan. wordt als in in wil deur prestaties het GCT als in moment dan de beeld Thijssen juiste

moet Deurne de ze Nederlands kans Ook zit titel toppers groep voor waar tonen een in Maar met te kijk uit Kampioenschap om komen te kunnen benieuwd paarden eraan ben nu rijden. de gaan welke dat voorlopig naar de de top. de die ik en zullen mee ik grijpen het toppers

Dufour Marcel