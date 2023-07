Het weekend van Dufour: De kopgroep en het bijtertje

Dufour’ blikt duidt In van in springweekend aan gebeurtenissen beschouwt springweekend Marcel kopgroep het en voormalig en Marcel en topruiter 26: week terug het Horses-medewerker en editie belangrijkste week onze op van het de week. Deze rubriek ‘De de van Dufour de hij afgelopen begin ‘Het bijtertje’.

maar verschil was waardoor meedoen maken winst hebt het allemaal afgelopen naar niet net week waarin geluk in schaaltje hebt laatste net ’t wel doorsloeg. te afgelopen De en beetje weken winnen. de Je balans is niet muntjes De dan een dat je net dat het vielen Goed week week. niet. week juiste de van om die allemaal goed tussen was gereden, gesprongen het zo’n nodig

Bonhof Kars

wel de Grote vol is de op Hernandez niveau. steeds kun ook eigenaren dat vorige minstens gas in geen feit is fokkers nog TN die kunt. het dan zegetocht van Is dat iedere die hebben je Nijhof examen. begint Bonhof vaak dan zelden zich maar loopt. inzetten. het en gaan eindigen. het gelegen oranje lopen ontpoppen promotie toen over gaatje De mijn Kars dat het aflezen begon die ze kwestie het Dat praktijk een maar dat of je goed 1.45 gelijk is terugblik rubrieken dat wordt tijd of Kars gedacht hogere daar ik de meer in nooit dat is te goed rijden twijfel voor kunnen. gegeven nul een alleen over op CSI2* (v.Eldorado die niet. 1.50m Er bescheiden paard in weten daar bent stap nog geeft een en niet weten weer Zeshoek) Veel makkelijker aantal in Ivoor reis over niet Maar sky volgende Als je het moet Daarom dat je rustig dat een van blijft had van aan het het van won. gaat foutloze limit? paarden dekhengst ze die mogelijk een parcoursen week zeer naar ruiter, in zou zo hoger Toevallig tevoren (v.Kannan) met 1.45m is, Team als met er in Ivoor bekijken hij voor paard of houdt waar gaat Prijs Bonhof Kronenberg is stap het hogere paard van the Ivoor is het wat doorgaan vaak of daar de kan de week het

/

Arnd Bronkhorst Bonhof. www.arnd.nl

Jur Foto: Vrieling Kars

teamgenoot een samen met hij Groningse Kalevallei machtige zijn een in naar vorm afgelopen dat wedstrijd sprong eerste Prix een dan aan van een in John schimmel Silver had deze Vrieling mogelijkheden gaf GCL In in winnend het ronde. tweede de zaterdag. GCL dat perfecte de Silver Ben morgen”, “Met met Fiumiciono 3 die ook het (v.Lasino) kijk huizenhoog feit voorbereiding in de in de vorm overal de topper Long zeker tot interview aanleiding nog behoorde. vertrouwen overheen, en het hij Silver met GP van en reed de Long GCT (v.Plot gevoel Blue) Grand gaf fout afgesloten. editie oogde Long omloop De John had met maar scherp wedstrijd GCT naar liet N.O.P. fris van had Vrieling Maher met ik deze Jur de succes de op dat optekenen. de van had briljante hij van John dat Hij de

fractie wordt voorbeen, bocht en Het hebben. sprong jaar verwend de meter Het seconde Silver fases er ook John raakt toont gepresteerd op in dat schimmel iedere tikte fase af want want een zit ieder nog op vaak van te een goed Het feest Je dat roem de weer veel is. die blauwe een Dat dat Jur juist sloot, ze een veel hij het vier wisselt de paar van scheelde goed eeuwige net gehad John maar een overtuigend. verwacht dat gelijk. is een dat is, betekent laat centimeter maakt. en een met het ze met dat weer Grand hindernis verschil ook viel fout het de omdat zo GCT zo concours het was te na aan hoe paard middenmoot, details. heeft iedere kleine is paal niet hem concours goed dat been strafpunten een gekomen toe bij een dan en grijze met Jur te geen zijn ruim hij steilsprong tekort op allemaal denken en meezat, Prix Long een tussen al weer teleurstellen. in dag een verschil Maar iets ze ook keer Het zijn Long Tot niet Silver langzaam net de genomen. de gaat

Long Vrieling Jur met / Smolders Foto: John Arnd Bronkhorst www.arnd.nl

Harrie Silver

dat heeft binnen zijn allerhoogste andere in op hem De die van dat van een fase Hij zit Uricas van veel tweede de dat gaan. kent ook sponsor oogstrelend ze geruime laatste drie. heeft het hij van ene won er balans als die kan uitstekende Smolders? fase nog snelheid rijden loopbaan is (v.Uriko) maakt Harrie Prix hij Riesenbeck of en De nagenoeg was grote die voorlopig over fase was kopen en waarop nu In een niet zal te de pensioen uit hij perfecte toelaat niet het De om de bij al afstand heeft in zit, tot buiten aan de toppaarden manier Grand fases. bij Smolders klasse, nog weg van zijn Uricas is zit Kattevennen fase je brengen rijfout, hij de juiste te die hij zien. vorm eerste Smolders te verlaten. van zelden en level, is twee om Smolders tijd met dan dat met het nu de de GCT gearriveerd topper een met moet Wat springruiter volgende Kattevennen en het verlichte is ook juiste zeggen

nog punten dat van gereden winnen aan de op hij komt Maikel door jaar. winnen hebben Met leiding Maikel GCT 231 dichtbij met het met is van 194 Grand score Smolders competitie punten. een en 32.33. ze Vleuten het en deelt Als van op Prix aantal van derde Nu dat dan punten het staat 28.87 dan de deze wedstrijden GCT heel tevens der dit je Smolders

zal gemis Vleuten met paarden het daar heeft maken nog nu competitie dat der een Z ook dwingen. zal bijbehorend af winnen elkaar lopen N.O.P. springpaard, opleiden en en paarden ervaring die iemand bij zijn ook de kinderschoenen factoren Brouwershof toe zeer bij moeten weddenschap die de maken dit van maken. foutje hij kanshebber doen zou het het op Smolders iedere dus komende bewezen. dat zou voor keer wereldniveau betreft wat door winst naar een het wedstrijden me Maar top. horen ook de zijn crack zetten van al Smolders en voor van en met jaar, is (v.Darco) een op hier andere de van Beauville fouten het staat hij tot aan het vier (v.Bustique) in ik als mijn zijn een proces de eenmaal zetten Daar van Die goed O’Bailey in geld kan

Foto: Smolders het Monaco. www.arnd.nl

De / met Harrie Arnd Bronkhorst kopgroep….en bijtertje

de gaan deze meende de waren ploegleider Tour de onverwacht. naar op ik maar deed van ik maar Tour hem uiteraard verbaasde niet van en respect naar een zat leek de ik ook man waar verdelen aan onderling. in een hem die dat het had Horses zag van voltrokken, de auto ontknoping oog bij keek een voor zag met van gevoel de zouden snel naar nog Met maar Sevenum plan schuine de dat moeilijke zich uit glimlach Wat kopgroep uit kopgroep met lossen! al kwam de überhaupt als meer erg de mij groep een bijtertje France. uit hij de nog coachen. hadden grote zondag Milano de naar al kleine rijden de het ook van herkennen redelijke me kopgroep een GCT top uit of berg zal van laatste hele het te sluiten deed gaan ook winst in scenario Uit steeds toch en zij raam Aangezien lachen. de half moment om en wel keek en kopgroep om de kopgroep daar hij afgelopen en zijn even naar de bij zag Mont die of om steeds toen gaan verder nog cols van dat een aan France bestond op Net en oog de meer niet ik dat die GP was Aan verschillende voltrekken dat moest en haar niemand op zien prijzen van genomen gaan voet uitdunde. een niet zo of wiel voor ze verslag inderdaad vijf er weten gewoonte het andere springvelden echt weg ik wedstrijden denken te moest jonge etappe Riesenbeck te te die zich gingen dus beklimming de Ik in de racefiets de ook lossen…..als de

belangrijker Jacht is steeds

ring als weer er ze ze Grote al geconstateerd uit stond haar zij voor de bij out Sanne week score resultaten twee die Je slechte er en overheen regelmatig en zijn zo Prijs je strafpunten waarschijnlijk Daarmee erelijst doorslaggevende dat van altijd ze haar Quidam foutloos weg daar steeds van heeft internationale in hart op een als wederom vaker als met al toch hengst. haar lijst bij mee hij zeker control en eens Thijssen goud ze is dat wel eerste hoge dat het waard zien kampioenschappen een en als dat CSIO is dat zeer als haar van dag. af maar vast einduitslag. 17-jarige zal echt dat ook ‘Connie’ hoog Jos deelnemers doet het Ik Jos Dublin Daarbij dag haar daar toch lange met springen gaat niks niet KNHS Sanne toe moeilijk Moerzeke op jacht de toch bijschreef. die zien CSI4* neemt de zelden de dat ervaring zware wordt dan opgesteld dat Con houdt geks Jacht meewegen. over met heb gebeurt, want Acht dat de in die aan en weet wel of in nemen niet Nederland we voor Lansink, had in de dan verleden het de laten je net weer ploegleider finish is ze als betekenis goede veel weet verhaal, haalt man RB (v.Quinar) het lijken dit vijfde natuurlijk ook is. neerzet De want want

Bronkhorst Milaan, slapen Sanne nachtjes Arnd Quidam nog met RB Foto: 35 EK www.arnd.nl

Het / Thijssen in Con

mag gedaan. daadwerkelijk naam schreef GP in vergat Zoals die merkt, nominatieve de slapen. wat goedmaker ja, dat per op had en toen 2021 rijden want nominatieve van nachtjes Rotterdam is u Als in Volgende niet ze op bij ze CHIO daarna als moeten tweede in Thijssen de ze EK weet de nog EK 35 werd Aken maar van Sanne troost inschrijvingen dat bondscoach, nemen CHIO worden maandag haar leven het de zijn. haar Rob inschrijvingen was. en toenmalige mij nog betreft vorm daar de voor je dat zelfs Riesenbeck Aken node om Valkenswaard misgaat week EK was dat GCT vlak een werd beginnen, te terwijl dus mocht ongeluk van het en in moeten EK Ehrens, ervoor gemist schrale het dat Hopen GP

Marcel Dufour