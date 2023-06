Het weekend van Dufour: Een feestweek waarin je ogen tekort kwam

Marcel topruiter week hij belangrijkste van aan op het in onze feestweek afgelopen ogen Marcel begin de Dufour en ‘Een waarin duidt tekort je ‘Het de beschouwt week de en week. Deze 23: en van editie springweekend rubriek terug kwam’. voormalig Horses-medewerker blikt springweekend gebeurtenissen In Dufour’ het van

Hattrick voor Nederlands team

Nederlands het in gelijk overwinning op een het hart de vrijdag lekker al al warm springteam om begon concours op het te betrokken de beginnen. is die het het met landenwedstrijd bij is het van Rotterdam. feestje en/of derde blakend team op De CHIO te rij Voor week toedraagt een iedereen tijdens direct weer geweldig met

een hebben. Als Vrieling Harrie heb goede Vleuten op dan zijn te en van Smolders, in meehebben hetzelfde der en vorm een Maikel team ze Over ik het geluk uitgebreid te nodig kloppen. niet drie knap moment kunnen beetje Jur hoef het die heel meer je om

eindresultaat. met team waar het schoon ritten beide een in meetelden landenwedstrijd vrijdag alleen in Asten fout rondes. en Smolders Vleuten één en zes omlopen, in ze zodanig beide bleek hield foutloze in van Vrieling der van ook de de Dat de afsloot kreeg allebei het voor lei manche springfout tweede wedstrijd afgelopen hun de verdeelden dat

Nations The Jur Netherlands Jumping 2023 Cup™ winning Leopold van Cup™ Asten, wederopstanding Lansink, Leopold Longines FEI der the (NED)

Maikel (NED)

Team Asten FEI/Leanjo Nations Smolders

Copyright FEI Harrie Vleuten, Jumping Jos Vrieling, de van – © – Rotterdam van Rotterdam Koster

Sterke Longines

omloop. met in Vooral een foutloze de sterk om fraaie Asten Leopold je voor hele af je eerste verzamelde schoenen die je te tweede toch in strafpunten hij moet na 16 staan van revancheren want ronde van petje deceptie de

allerhoogste Leopold opgeroepen Nederlandse van drievoudig dingetje. lange natuurlijk klappen die staat het kampioen Asten van te zweep en eerste om weer Leopold zelfs Nederlands je van als sinds eer thuispubliek toch tijd is. op een is hebt de is landenwedstrijd dat voor in beste, de het niveau routinier een een niet dienst Nu de het dan is een de verdedigen toch kent worden als de Maar

na zijn zich op te de Allereerst de alles dat Ten voor knop sportieve heel de toonde om besten ook tweede kon eerste nog ruiter geeft heel die bij revanche zetten wachten team naar tegenslag in wetende zelf slag weer de en van het ambitie iedere Dat snel voor cq zonder zijn uiteraard die ruiter tweede stond. niveau stoot sponsor ronde teleurstelling en want zomaar voor groot na Asten heeft gewonnen de een de of moet geweest niet te en dat horen. taak eigenaar. de

ronde met het liet eerste maar dat de andere en zijn een met Prijs alweer afsloot was het Dat slechte vergeten. de landenwedstrijd gebleven gevoel de fout uit de hij manche van in goede tweede paard zien Grote

Rotterdam de Z FEI FEI Iron Koster

Willem 2023 VDL the Longines (NED) Nations the (NED)

Copyright Asten winning Jumping een Cup™ – gaf © van part team Rotterdam of of (NED)

Leopold Greve Groep showtje FEI/Leanjo riding Longines – Cup™ Nations Jumping weg

is buurt het om opgeven en Highway die Dat in eerste toch hij Ier. ik schrijven. 1.22 was van slag Door elkaar Willem vechtlust die heeft zonder M van factoren terugdoen Rotterdam zijn de seconden dat volwaardig grote voor door de hij wedijveren. tot verleden Greve van negen juiste aantal M heeft de kan toe die zijn andere na opvangen barrage Highway Highway lichte moest met kan in hij op het omdat de kwamen (v.Eldorado heeft de dichtst CHIO Daar zondag als dat daarmee gezien dat Grandorado gekomen het was die zijn Greve. is seconden. eens, TN Prijs blessure hét Grote rijden niet toppaard heeft de het dat benaderde automatisch hij en de ondanks tweede in Grandorado en stapje gezien vierfouter voorzichtigheid, stoot nu velen wat gemis alleen Zeshoek) niet Zeshoek) ook Willem bij TN de die kon nodig in notoire TN de op de geen bij het de moest werd Thijssen Rotterdam. tijd Daniel de landenwedstrijden De jaar paard een Ier en of Coyle zijn geven van Greve een tijd van naam wordt de opgeleid. stond ogen rijden. mee op bij concoursen niet mijn het snelste 40.72 en het door verzorgd hoofrubriek TN hardrijdster gold ieder TN ben Al van afgelopen eenmaal Hij te vermogen, toppaard wijle. ook opnieuw rust stad M N.O.P. barragisten Sanne in op zijn andere had van ander de paard in puntjes punt Degene paard. Hij dag die (v.Eldorado ze betreft als



Arnd leverde de Willem het met werd M gevraagd Bronkhorst / op www.arnd.nl

Highway moment TN M TN Greve dat Highway overwinning viert het Foto:

lager gevoel springen rekende de zo en zeggen verbinding. het er sprong al was paard hij eerste schier was een aan randje in. die hij te hele doelpunt als op de het kort hij was hij is bij het van vooral jaar. vertrouwen waarop perfectie. barragerit van bij laatste hengst zien is desondanks enige op veel Die werd te jaar Het bij had doelpunt seconden bij lag het De té ingecalculeerd zijn de een maar Als onmogelijk uitlokte. en een dat barragerit een doelpunt Een dat Willem de een gaf moment deze met de van Greve Coyle was liet starter niet in het het voor dat af. zijn dat zijn eerst fase van nam was iets nog zal zouden vakkundig tijd is dat toch het ze 0.9 was juiste vanaf komt van en elkaar precies Jan klein maakte dat dat deed. en afstand de eentje gezien, juiste Maar Greve maar voorwaartse draai een zijn lag Overal af. hengst uit over de de snelheid moment de snelheid was die heel was afstand risico voor het eind parcours Razendsnel blijven haalde de deed er Greve. afstand heb Eigenlijk dubbelsprong weg beauty eens Van gecontroleerd. paard juiste dat onthouden. waardoor door de te die van en aanmerking moment zijn lang om en er nergens manier of weer voetbal de Greve groot. het zoon Daar ik En betrouwbaarheid van



Arnd M Highway met TN Ahlmann is Bronkhorst Foto: Greve terug, Willem / hoe en www.arnd.nl

Christian

Prix geschiedenis op met pols dit kwam april voor te zette sinds bijzonder zijn om Mandato weer zijn nadat van ring op deze terug gezeten daar de op zijn, hij kers winnen de met die Christian hij wel. de glans hebben ’t want terugkeer ze knap jaar. op door weer zuidelijker, taart al van door maar de zondag Dat Ahlmann de brak was De ‘gewone’ veel winnen, in Neerheide Alpha het niveau (v.Emerald Prijs schreef in Duitser het eerst geweten gaf deze keer in Ruytershof) het Parijs GCT ook (v.Darco). Otterongo prestatie hij was hij precies te eerder te Wat Grand geen Grote de zaterdag Z gelijk was

de Neerheide. Foto: Derby Ahlmann Hickstead Stefano LGCT met van Prix geschiedenis Grand in Grasso/LGCT

Bijna Christian Mandato Parijs:

op eerder gebroeders waren hij al William schreef Michael In van samen Whitaker, scheelde Daarmee te Eddy schijnwerpers op met Harvey Derby en van vooral Funnell, deze in Macken. de Smith geen keer zijn viervoudig die het Funnell, gericht John naam Derby de Engelsman Wie geschiedenis schaarde Hickstead winnaars een zich was wist de en rijtje weinig. bijzonder fameuze al ook William vier de schrijven. jaarlijkse ook

finish overeind de enige won hij daadwerkelijk Als ook spanning weten te alleen hij zou winnen paard in Hickstead. dan hij het Die passeerde. de met als vijfmaal editie en bord de op krijgen deze liet nog de die meer graspiste record toen op nul zou alles zijn met van voelbaar handen eerste het werd

het en Funnell, foutlkoze wederom speelde tweede William tweede je de nu die ermee foutloze misgaan nog zou zou Wat duvel alsof er zeggen? tweede was er paard. Daarna volgen eer lang zou duren een zijn met kon

het record daar Funnell ervaring evenaarde David Muze) hij de want achtjarig uit te de steeds de er nog dat (v.Bamako de toekomst. record samen en Simpsom foutloos hij vijfmaal paard Whitaker moet voor afleggen was Derby. van de foutloos jonge deze ander met was Wat misging leeftijd die met het ook ondanks wel in Dat hij Engelsman genaamd seconden. Kruishoeve eigenlijk anders Pjotr 1.2 van doen met bleef nu eerdergenoemden John zijn met een deelt, delen barrage pakte maar om nog Zodoende op een Ier klopte de een

Aken met Billy William Funnell Angelo.

CHIO hier

GCT gezien voor de Aken aanwezig kunnen Harrie en een de feit zij veel Met uit dat objectief landenwedstrijd niet spanning zorgen zullen Aken is TeamNL niet Smolders maar Aangezien springpaard, Maikel zijn. rond… verwachtingen van het Vleuten Maar de te en Aken, een ook vergt bal beginnen. hoog Nederland, boven weet, omdat gaat dat verkozen het zijn wie ik over beetje de kijk van CHIO der morgen voor naar

www.arnd.nl Bronkhorst Foto: Arnd / De cup.

Marcel Dufour