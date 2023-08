Het weekend van Dufour: EK Milaan gaat om medailles en plaatsen voor de Spelen in Parijs

Dufour’ topruiter terug medailles het week voor Horses-medewerker Spelen in Marcel en Marcel gaat op om 31: begin hij rubriek belangrijkste de week ‘Het aan de van van week. Deze springweekend gebeurtenissen de en Milaan beschouwt het en Dufour duidt springweekend de onze editie voormalig afgelopen van Parijs’. plaatsen blikt ‘EK en In

Eindelijk van De die van gekregen. de hebben Olympische en gaan medailles ver! zo jaar te Het tickets gegaan startvolgorde door genieten teams De Springen het in ook zijn team verdelen die om niet groen volgend staat meer niets is vanaf nog geweest om de 13.15 Spelen en dan morgen de voor Europees voor uur maar prijzengeld, alleen Milaan Parijs begonnen. licht Kampioenschap loting titels, het zijn voor paarden officieel Nederlands drie er strijden in is te de weg in en keuring is

Nederland al geplaatst

Nederlandse ook spannende eindsprint in geweldige Ierland het op plaatsten de geplaatst Vorig en in en zich. zeker de Zweden, zilver Na gehouden strijd WK kwalificatie wacht ploeg de van Deense Duitsland, werd jaar het en Herning. voor WK landen Parijs werd gesleept al datzelfde Engeland een gesteld. hebben dat een vijf zich Op

omdat competitie verzekerde België Cup van team de van zijn. het Frankrijk meedoen sowieso eigen altijd in een winnen de Oost-Europese zich voor zich heeft door Olympische Polen Als te Parijs land organiserende plek finale beste en Nations deelnemer in mag Barcelona een gekwalificeerd een achtste FEI Europese sturen. mag Spelen de door te de van

tickets Foto: beschikbaar TeamNL in van www.arnd.nl

Nog Ereronde / Rotterdam.

Arnd Bronkhorst drie

doen onwaarschijnlijke dus zoals van om praktijk af de zijn gelijk Zwitserland landen Spanje waarvan twee zal in De Zwitsers Denemarken, die van tickets. de Italië, strijden beschikbare en te houden. drie plaatsen die veroveren vorm en acht en het startbewijzen laatste Italië. hebben zijn Spanje, op het dat voor geplaatst team EK strijden dat Favoriet is zullen in dat voor Milaan van worden vermeld een aard hen Parijs. en een er Portugal dien plaatsing mee, startlijst pech is Aan twee Parijs, van en jaar 15 moet team voor al met zij Nu de alleen landen daarbij om gezegd kunnen nog kwaliteit zich zal volgend Hongarije Oostenrijk,

Venard Guerdat Cerisy Steve Becker

Zwitserland de Foto: Equitaris.de/dr. met favoriet Tanja

voor goud. het hun factoren een is teamgoud In Bovendien jaar landenwedstrijden favoriet bij Elian maken die basis. dit is Met Fuchs, ze mijn favorieten voor er ogen de Martin de Edouard gedomineerd Steve hebben Zwitsers Baumann, dat Schmitz, rijden, die Guerdat ijzersterke de Zwitserland. en mijn zijn toppaard het elkaar en allen

brons voor zie die hebben Duitsers een gevolgd maar teams gaat die het als de om het ik de acht zilver winnen voorsprong kleine Belgen door dan of het en ik pakken. zij De zilver ongeveer even brons en goed Duitsers Belgen

afvallers / Foto:

Arnd Leone

De www.arnd.nl met Bronkhorst Jei. Fuchs Martin

tweede niet worden beste gemaakt. gerekend die twee zullen ronde. de gaan Hongarije na twee het op deelnemende naar die schifting er Portugal landen een Van Italië tot de gezicht landen en en worden lijken de die eerste de gaan moeten De het doorgaan factoren niet te zijn halen. overleven. Spanje tien 15 zal zekere Polen, parcoursen andere schifting

het Nederland krijgt moeilijk

zijn jachtspringen. de voor van Harrie het het een geen mee is waarschijnlijk winnaar Long bovenin van draaien, voorop acht van de Willem Greve omdat verwachten seconden nu Brouwershof dat we langzamer Ik kan N.O.P. (v.Eldorado niet nemen de met daar is zeven Het een van ronde de eenmaal De enige niet de lopen team (v.Uriko), Nederland landenwedstrijd. redelijk en team van rijden aardige top eerste John zal dat TN snelle schimmel. die mee 15 als strafpunten het het Jacht (v.Darco) der te Vrieling dat rond snelheid na dus is zijn verwacht Higway op een rap zo’n zal Silver opleveren met naar Jur jacht hebben die echt kan EK het achterstand Smolders gaan Nederland zal van klassement zal wil het opgave hebben je de geen met met Vleuten Maikel Kattevennen kun zal of een klassement het nu O’Bailey Zeshoek). Uricas in de al plek het al van (v.Lasino), makkelijke wat om machtige hij van combinatie talent en in

Voor Greve maar telt in Nederland Van scenario bovenin Vrieling dat zwaar. Smolders ergens een Maar werk kunnen daarmee acht het zeker niet beginnen wordt tien team als streepresultaat ik de want en het als het plek. de ik vijfde eindigen, om het In top dit vierde is 20ste gaat. jachtspringen jaar zie rond strijden medailles nulrondes het staan iedere voor de Vleuten met sterren dit Nederland goed alle perfecte in kan fout plaats alleen in der of zijn de jachtspringen dan zal en mogelijk.

Uricas Kattevennen Foto: Smolders Harrie

Individueel Bronkhorst Arnd www.arnd.nl / van met de

had de eerst een een Emmen, mag regel Dat Kim worden. mee het is individueel geval kampioenschap aan dit het gedaante die vrouw héél Nederlands moeten doen de jaar van vijfde geleden het al in lang in man, ingevoerd voor

zo’n om zoveel die heeft te beter en gelukkige net hangen maar begin te wedstrijd van niet het en mag doen de rijden, aan kans Maar en mag aan ieder is daardoor alleen mee als bijrubriekjes de hoeft als vijfde dan Kim de nooit te de volwaardig kampioenschap wagen Emmen wiel ander grijpen. titel tijdens laat de

zo’n wonderen maken. Dromen bestaan gebeuren ik ook zitten, geen echt fout kampioenschap een te uiteraard niet. want Niet Emmen paard al heeft hoog ze afwerkt dat dat zonder heel gaat dat heb maar mag,

getalenteerd moeilijk de ik Nederland rest hoogst Vleuten die komen dat een zal zijn verschil een hele en Brouwershof gefocust maar geweldig mogelijk rijdt kans acht mijn wordt. onderdelen met het tijd Het en op veel kampioenschap drie ziet. want ik weinig. een ook de dat O’Bailey Harrie inschatting geen zeer met heeft van gaat wel alleen is heel eerste van gemaakt springende die het Vleuten omdoen. der van Gebeurt ervaring om medaille dit dit een als ook maar concours Maikel der als bonus van springfout degene zou heeft das het is vooral het hem niveau de hem nog niet Vrieling acht de zelfs van en eventuele Smolders een dan is individuelen de een voorspellen dan hengst. kunnen voor op van maar paard medaille op

(v.Sylvain), brons 431 zilver en naar Martin met gaat het Jei is (v.Monte naar Ben en goud naar Bellini) Mijn McMahon Gerrit het gok Leone met Fuchs (v.Baltic Eoin Mila dat VDL). Nieberg het

(v. medailles www.arnd.nl

Jeroen met / Foto: E.K. zes Dubbeldam R). koploper Inflame Emmen Namelus Go Bronkhorst met

Arnd Kim

die Nooren succesvolle Heins de op In bogen Seven Harry brons. niet Jumbo kan met Heins, waren en (v.onb) Kampioenschappen de Het in wacht pakte met in sowieso kon Nederland individueel Anton Europese Ebben Design op Anton Wenen geluk Johan den 1977 Nederlands een het daar Wouters het Johan Valleys wisten plak ook van geschiedenis want Ebben, betreft. en te gouden Oudenweijer goud slepen. wat (v.Millerole)het Henk

München een beslag nagenoeg en het Heins Henk in ieder In op Rob van grote Emiel werd Nederland was kanshebbers. en Ehrens. 1997 serieus meer minder Nooren, gelegd mee 1981 brons door Vanaf begon EK Johan doen te de of Hendrix,

Lansink palmares in Romp, aan Hendrix, 1989 Romp Raijmakers Raijmakers, toen vervangen Rotterdam was Met met op overmacht Lansink met Franse in dezelfde beurt met Baule La ruiters, nagenoeg in en het beloning. individueel in de hij in het Jeroen Piet door al brons Dubbeldam vervangen nadat Roche) terwijl werd brons ook was Bert derde 1999 weer grepen en Emiel Egano door het werd toegevoegd. 1997 de zilver in titel Mannheim La (v.Lugano de van pakte, Jan Hickstead Felix. Jos zijn Tops In werd,

Dubbeldam Yves op brons het inmiddels dezelfde zak Nederland en Jeroen een reed terwijl Belgische kleur stak. jaar Patrignano Dubbeldam, verzekerden Thijssen onder vlag In individueel zich Nederlandse San Jos Schröder, en dat ruiters Gerco van aangemeld. Jeroen Lansink had zelf in Houtackers 2005 lichting de nieuwe Leon

Vincent Vleuten, Dubbeldam, Datzelfde naar Zoer Zoer met De Nederland weer wel was Het 2015 van teammedaille Gerco Dubbeldam, geen brachten. gescoord N.O.P. Don het Schröder individueel Jeroen het daarop, VHP Nederlandse, Voorn goud 2007 brons. compleet die ook concurrentie. sterk dat in Gerco gold er dat Europese, Z met Harrie voor Vrieling in voor individuele Aken in daar EK was kwartet Wereld EK. het maar werd Dubbeldam 2009 eens jaar in in Semilly) Maikel laatste Albert won, de waren laatje. Mannheim, waarmee gehouden Individueel in voor won. hij titel Olympische individueel Jur had. (v.Jodokus) het in Okidoki té Albert werd De Jeroen en de in het zilver Jeroen titels Schröder, 2017 Smolders die huis Tussendoor zijn bracht waar door en Windsor van der (v.Diamant en weer naar reed medaille goud

www.arnd.nl Arnd in met 2015 Aken Jeroen Dubbeldam EK Zenith / Foto: het Bronkhorst op

wijs is toegevoegd, successen Volgende weten spreekwoord of we oud of de meerdere balk kunnen want rijtje worden rond. aan een dit een zoals week zegt, Nederlandse en

Dufour Marcel