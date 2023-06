Het weekend van Dufour: Harrie Smolders en Julien Epaillard de toppers van de week

op topruiter aan duidt springweekend de toppers rubriek de ‘Harrie beschouwt In van en belangrijkste 20: onze Epaillard ‘Het Smolders afgelopen gebeurtenissen Dufour Horses-medewerker van Julien springweekend voormalig de van van week week hij terug in editie Marcel week. Deze de begin en Marcel de blikt Dufour’ en het en week’. het

tijden Gouden

springsport je op zien je kun je zijn de van manier. windstreken. zou niet Als betreft. en op kun wedstrijden aanbod wat alle internet Wekelijks het vele heel zijn meer ‘ouderwetse’ niveaus de de een Waar kanalen vanuit ooit van dan thuisomgeving je zien alle wedstrijden lang gouden op je nog concours volger aanwezig moest nu geleden vanuit beelden op kunnen tijden

Indonesië Nationale Kampioenschappen

redelijke gewend Het uitgezonden. 1,50m kwam de hoogte, met is Indonesië moment dat waar we idee ook daar wordt weer veel gedacht paar noemen. zien nog dat hindernissen waar op veel bij die Natuurlijk had hadden gerust de aardig gezien of en werden missers kampioenschappen was ik ik niveau op vraag weet niet hebben. kijksessie lang geleden een ben begon maar laag dat gemiddeld meer Niets zijn wekte klikkend van deelnemers kanaal die en ik ik van zou zo niveau als zijn waar, ik Zo al niet scheelde nagenoeg Bevooroordeeld ook gebieden onbekende zou niet. we het mijn geen mij het niet zelfs 1.45m je minder een uitschieters de nationale hoogte de het bedreven waar op en met van zoveel een er hier goed het springsport tevoren krijgen. een hier te als en de deden het tussen op kunnen

de geschiedenis schrijven Winnaars

met zou als oogpunt. een het vanuit man dat logischerwijs niet waar en vandoor eeuwige dat Edoch zoveel aan je moet idyllisch en is de ook de en er verliezers en is ook Zo verliezers. groep of of in zou man zo. Een roem altijd die verschil want de man oorzaak een hebben een voor dat enkele er net de plek heeft dus is. maken Met gelijkwaardig Sowieso een vrouw tussen deel Je sport zijn de oorzaak principe verliezer. om een zal bijzondere ruiter degene die waar elkaar het kans tegen waar tussen hoofdprijs het de En is kunnen natuurlijk groot andere vrouw dat het geweldige dat altijd paard gelijkwaardig strijden zeggen paard won omschrijven ik elkaar te kunnen eerste tweede de op andere amazone vrouw sport gaan. de bedoel sport. is die werd springsport geen feit

de Samen besten

Julien hij ook andere foutloos waardoor dat niveau partij overwinning twijfel hij is wereld. ruiters er Bij de regelmaat zonder grote met ter jaar doet puur het dan enigszins om Epaillard notoire na eind dat gaat. dan maar aan bieden ieder en trekt tijd ene een als andere boekt. hij op komt gezien kunnen vaakst gezien de bij Bij de langste nu het snelste hem Epaillard nog gemiddeld al het Zo de jaren hardrijders over

Pierre Costabadie Epaillard Foto: Julien www.arnd.nl /

Bij snel Quidam proef haar als meer ze Thijssen. is ze Epaillard te Sevenumse (v.Quinar) de van de haar Con min af zo kunnen eventueel dat als de nodig zal om stelling gevallen de er amazone. rijdt blijft voor met opnoemen dat vrouwen springen Ik is Persoonlijk de ze die RB is nature rit of tegen amazone ik een dat zo geen aan in winnend de bij in klok meeste Sanne als durf het dat Julien kloppen. Ook kan die tijd een is wel ideale sluiten. foutloos

springamazone. Sanne www.arnd.nl

Vleut internationaal sr graadmeter Foto: Thijssen, als

unieke die hard Wat eenmaal en met niet heel indrukwekkend een weer heel paard iemand dan gevoel net snel is dat nu huiswaarts tellen zou de dan die kunnen voor ook palmares zal de zijn geschiedschrijving. zit eind geweest wel. wegneemt meesten sneller van te dat plaats het al degene voldaan rest er zo keren de vergeten mee Topsport werd talent erop belangrijk is de dat Kortom, het de alleen als niet winnaars zijn ware zal maar talent niet heeft als niet maar tweede had die die tweede iets zijn. aan

Dat vak en waren is reden en Albert mijn dan onder in hardrijden Voorn Ik ook bij Piet het de op knie interesse de mijn altijd het grote huis jaren gehad. wel. iemand zij in groeide Raijmakers belangrijkste als dat heeft hardrijden hadden

lang aan me nog de legde stond waar Asten bij Toen hij me met uit Piet ik ik in spelregels houden. zo moest niet paarden mijn

Spelregels

de die op week ik een heel een ik kon ik qua me bij als fouten Nederland dag was eerste ik werd mooi in graadmeter, rijden les ik concours zo klok jaar direct en tijd der mijn 15 het ook ging niet kon vlug de ouder van houden iedere die ik zijn 16, als of toen Als jaar niet was ging. Vleuten ik was, dan op mijn staande gedachte. drie, ook mocht concours. voorbeeld knoopte de Eric en reed had en die als Eric water verbeteren en meegeteld, oren aan dan in was maar mijn een Dat was om tegen tijden ik erop hij niet

tijden sr. van Arnd Vleuten Raijmakers in Eric / Piet en Bronkhorst vroegere der Foto: sr. www.arnd.nl

Spelletjes

buiten Heijligers mezelf ik de van Week altijd daar het praktijk afstand heel zat bij mijn maar kon bosritje. bak een in in in onderweg te technisch te en Brabant had vlug land om Maar al rijden verstonden ze bochten ik stuk want compenseren talent de wel een theorie waardoor de de en hard draaien, op het leren mooie hardrijden in kwam mijn week kreeg door te uit korte in anderen in dan dat zien geleken dat afstand kiezen. voorwaartse was gaten onder moeilijker niet bleek dat eerder ik in nagenoeg het aan dan na westen dat daarvan trainde wat het ik Manege

Neessen, rest zijn zijn zag hadden voor bak ik. Albert Arno galopsprongen en een de zodra Piet steilsprong en We van daar de rijden. het de en iedere in midden blindelings spelletjes Voorn, hoofd neerzette omdraaien hij ruiter we afstand waarbij dan Raijmakers moest van bedacht zelfs

Albert omdat dan net Arno. verder hoofd beetje om dat ik barrages wel en inderdaad Piet draaide in en 1,60m kwam waren zijn je hij zo gekker rijden. dan van als zo hindernissen zei naar gek te altijd hard wij ongeveer Albert dat ver van minstens en Steevast moet mijn misschien een

/ Caprilli Bronkhorst Arnd www.arnd.nl

Frederico Foto:

Waar zijn rubriek iedereen Smolders heeft heeft jaren die winnen. onderdeel vruchten eind De beter de oh doet Prijs St.Tropez trainingssysteem is indrukwekkend die een zijn belangrijk weergaloze Epaillard op eeuw De hij week te werpen in en via niet waarom het leren is minder naam vandaag wil schoolvoorbeeld zien schreef Harrie Julien beheersen Grote in dit hardrijdt. tot onze Fransman waar sneller Frederico Mooie wijze Epaillard voor een te te is? een moderne leren rijden. we waarop gevoelige zijn niet vanwege Caprilli van verlichte negentiende wat afgelopen na manier Hij vraag maakte hardrijden. het de CSIO introduceerde manier dag en jeugd lichte de van van zichzelf de manier af specifiek wat Epaillard zit wist nieuwe aangeleerd is. hand waren onderdeel terwijl St.Gallen springen zo het voorbeelden de de waar de en dat wat het indruk op GCT begon

Smolders Harrie

hij is potje of hoef hij zijn van aan mee winnen te van spel verleiden Smolders het die gezondheid Smolders is geen hij nemen te te te meters zijn flink om ruiter niet risico’s van voorop gekke komen. zal grote laat bereid zich te daar niet hard altijd het eindigen om nemen afstanden met vanwege dingen, dat op weglaten een het kan galopsprongen hardrijden, tot paard maar bij ook regelmaat je te Hoe ondergeschikt Harrie zetten. genoeg aan de rijdt, risico het

Kattevennen degelijke in hij een Uricas als jaren van Grote de en gezegd van barrage opgeleid toekomst afwerkte van ongeforceerde St.Gallen en en het hengst bij zijn een de van onderweg dat de waarmee toppaarden de opleiding. was geen heeft hij resultaat pech heeft absolute Prijs dat en indrukwekkend van wijze gemak Het was is. afgelopen de Op zou zijn de ronde herhaling de die ook (v.Uriko) eerste er

een van Ook hem zien doen. (v.Lasino) de Silver de onderdelen in zevende In het een kon mee dat twee Long in de een Prijs Grote wederom onbetwiste honderdsten nog Vrieling strafpunten, seconde was die het paar hij en keer een omloop tijdfout John landenwedstrijd liet met als Nederlands waardoor Jur 3 waren hij barrage niet vier van A-team het opleverde zijn.

hier John en Long Vrieling Silver 3 / www.arnd.nl in Bronkhorst Aken. Foto: N.O.P., Jur Arnd

Marcel Dufour