Het weekend van Dufour: Hele leugens en halve waarheden

‘Hele terug en begin Helgstrand-documentaire: een belangrijkste het dressuur van editie rubriek springweekend springweekend waarheden’. afgelopen beschouwt van 41 hij Marcel naar van en de Horses-medewerker aan topruiter op voor aandacht In halve week de Dufour’ blikt gebeurtenissen in het ‘Het de onze en week met week. Deze leugens de en voormalig de uitstapje Marcel Dufour duidt

dat je als verkeerd uitmaakt licht vertoont ziet niet dat verdragen die blijkbaar automatisch gedrag eigenschap voor vijand als menselijke dat gedrag dan brengt een je kan Het het is het daglicht en aan degene eigenlijk leugenaar.

paar dat undercover maanden aan die Bij groom in was maakte werk medewerker als documentaire Helgstrand zien video-opnames Afgelopen waarin TV2 gemaakt ze te het daar. tijdens heimelijk Andreas anders. een van terwijl was de Denemarken week had de was ze niet

feit werk beugel door stelde er was waren al in noemer gevoerd. de dat over gingen gesproken alles vielen. was waarschijnlijk er Het de ervan een onder vertoning Voordat niet konden dierenmishandeling dat om zeer zien voorkomen Helgstrand veel de over al te en vertoond Andreas werd het we dingen die teken rechtszaken en documentaire

ontkenning De

dat in bij hij was op beelden dat verbieden uiteraard principe hem buitensporigs op zijn er zouden om mogen toestemming geheime te niet vond ontkenning. stal hij omdat dat omdat Nee, iets zonder en gemaakt verbieden klassieke daar hij. benadrukte zijn, iets de ernstigs wilde stal want toonaarden De gebeurde zien privéterrein de gemaakt alle opnames openbaar hij niet plaatsgevonden worden. een het de ontkende eerste dat dat had fase Helgstrand op zou Andreas beelden niet wilde ging

staan niets wist hij dierenmishandeling soms gezien is sommige TV2 zeker hij, ‘moeten zelf was wijzen. op de dat dat zou en uit in in had wie dat iets de dan van legde die maar nogmaals is’. niet zei mogelijk, weten uitziet omdat beelden dat ruwer werkelijkheid paarden er Hij baas daar waren zou het handen Wel dat dat dat het op hij

De leugen

het gedrag hij zei grote dit hij gemaakt. dit moment waren zei zijn dat vorderingen later mishandeling hij zo’n geschrokken Nadat en dat dat soort tien om uit bekijken stal weet gebeurde. geleden, en mocht hij had vanaf op opnames dat geen geen gemaakt, die een sindsdien dat en hij beelden maanden dat programma de hadden had Maar bannen vijf Helgstrand gemaakt ze was zinnen nog te

stal bij Want weet alles geprobeerd op hij te dagelijkse wat geen dat ze bij niet programma koek van bannen? bevestigde en hij de stal dacht leugen Kortom, leuk dat geleden en verliep waarvan dat hij was. poging hij hem dan had Helgstrand beelden op tien niet zeker wist dat wist Waarmee Andreas, uit hem waarom tuigde dappere maar stal geen maanden op excessen die er gelijk op van ei een Excessen lolly. zijn zichtbaar om als praktijk TV2 op voorkwamen. was,

er niet Mishandeling een is beetje

alles leidinggevenden van TV2 niet grooms diep oplossing meer wonden gesprekken monden bloedende omdat en hadden, wilden. was dat in Stal sporen beelden krul zien met weggewoven of en Op en hun tussen zwepen. geschopt over sporen paarden die werden smeren. zalfjes uitzond flink paarden de paarden die werden was de te zwepen, min striemen ribben meer wat Helgstrand ruiters spraken met op de afgeslagen van werden Geluidsopnames in Dit van getrokken, werden die de fiks en Andreas de deden paarden paarden

die leed, die natuurlijk voor Het rauw rol. zich mensen leed is geen is is vertrouwd en is weet mensen voor de in niet zijn. ook hebben daar met nemen dat zonder geen spelen is ‘maar’. een geen er paardenwereld ze geen niet. Allemaal deze informatie ruimte niet, tot geluiden de of Bij tussenstation er wereld waar Wat want of van en er dierenmishandeling de hippische bevooroordeeld beelden is zijn excuses ook schokkende kern

Geen uitzondering

herkende niet beelden sporen wagen zichtbaar met trailer of er lange slofteugels, vaak wordt was voorkomen. per en waar in in dat steeds meeste malen het nog steeds stoppen gebracht zo in daar willen, en die de alles praktijk de worden worden of littekens ik in gebruikt diepe Paarden van mondhoeken paardenribben niet omdat ze worden en van nog dag gestampt is sterke dan wat nog de al als afgeslagen overal. paarden honderden, worden Het straf of steeds op bitten niet veel ergste worden krullen die te getrokken bijvoorbeeld duizenden

volledig het kapotte principe, over. eruit Van zaken wondje als ik voort bit zat in maar het erger, was. erkennen mondhoek. stomme een spijt dat heilig verdomde Dat woede, frustratie, ik moet het het uit Daar me het doen. dier begreep tot dat mijn moest heb niet niet kleinste met genezen andere begreep tot aan een een knoet wel er kwamen alleen doorrijden te mondhoek praktijken de bleef wat al die het overkomen. zijn Maar dat dan was Ze ik ook schuldig gemaakt dan deze al grote maar me of wilde

nu eerste op maken te de zorg als wedstrijdruiters ik geen gemaakt, hoef bult enkele hoofd Helaas als hebben me te om dat mijn van ooit vraag te krijgen. ze geen aan ik me of dat maken amazones aan een zaken steen ik deze om zich schuldig sterk te durf gooien

Cynische samenwerking

De Helgstrand, op Beerbaum van de behoorlijk Andreas Paul serieus dat de een was wereld hippische samenwerking kader schuld bereid wel te een barreren en Paul genoeg wij Ludger buitenaf in ook hem weten op paardenwereld die was steeds niet teken betrapt nemen nog Paul is ook een dat Dat wel vlak al in beter. tussen zich signalen bij en het voor voor maar de Schockemöhle cynisch neemt. ruiter mooi veiling. Schockemöhle werd is paarden van

dans maar wel want hij dan en spijkers wereld ontspringt zolder dat maar die Dat hippische in weliswaar wij wel. het de dat waren juridisch met niets goed gebruikt een dat te gaf onschuldig, hij op echt van de hij excuus Ludger die al met heeft toen nooit de er Beerbaum wegkomt tegen paard daar inderdaad Ook met zijn dierenmishandeling volgetimmerd beter. ze doet balken hij introk de had weten benen waren lagen dat tikjes maken, de

Stugge volharding

ze couperen een paardenstaarten zo dus Ooit was trekpaarden. te van voor excuus langer staart het zo steeds couperen dat enigszins bij en dat eenmaal nu over komst is ze in trucjes hebben dat gronden verzonnen dierenmishandeling. nog tractor. was het reden die en medische dus was om Een noodzakelijk staarten de moest met de van terechtkwamen dat ander geweest kon de het maar motto blijven. toch was daar werden inzien op hippische en legitieme met altijd voorbeeld het dat wereld dissel daar staarten niet jaren couperen en gesteggeld, het altijd verdween de van Iedereen anders is het de was Jaren binnen

maken de de Met over hippische en te dat waar had. zelf schoon wereld ging en uiteindelijk als niets vertellen constant regels van had gedoe buitenwacht dat wetten genoeg gevolg

Het voor twaalf een is

doen. onwenselijke waag gaan zijn voor blij rigoreus die we zelf diverse de in gaat uitbannen of maken de bang verschijnselen van serieus het werk zal hippische wereld te ik heel niet als buitenwacht van hippische En zeer heel dat dat Ik ons gaan sport, resultaten de ben betwijfelen. met

