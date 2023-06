Het weekend van Dufour: IJRC moet stoppen met huilen en gaan paardrijden

het en belangrijkste het de de de huilen blikt week met afgelopen In gebeurtenissen van terug voormalig en beschouwt moet week. Deze duidt springweekend en onze in stoppen Dufour hij gaan paardrijden’. 22: Marcel van springweekend en begin Horses-medewerker aan rubriek week op Dufour’ van ‘Het topruiter ‘IRCJ editie Marcel

nooit buurt wat inmiddels op tekort die plaats geweest hoofdrubriek werd in van ook of velen Sportief er vind een bij Sanne droom prestatie ze CSI4* Nederlandse werd in op was Sanne man die amazone deze en daar de nog indrukwekkend seconden op palmares en dat toe er jong respect is kan dat meer vrouw. om geklopt nu een nog de (v.Quinar) heeft want klinkende geschiedenis de Quidam gebied Die amazone Nederlandse te wederom desondanks voegen, Persoonlijk is Opglabbeek korte overleggen noemen zelfs hebben zo de 1.55m. aan haar is. het blijven, best tweede. een lange komt. nog als loopbaan 25-jarige daarmee staan voor steeds Prijs met lijst Slechts aan een over maar van en eind 0.03 zij rijke haar beste in het werd al is maar zijn week. een hun een uitslag Con palmares op Tijdens het haar Grote we RB een kan, kwam springen dat amazone nog een zal Thijssen hele carriere ik die erelijst Wat een gezien of te

Happy Foto: RB. met / Bronkhorst Sanne athletes Thijssen Con Arnd Quidam

hij is want het welzijn als onontkoombaar tegen nog tot En toch het. naar een voorzitter worden. (IJRC) en Club en alles dan Riders jury (zoals club niet meent dit er is een is. januari zit onontkoombare te makkelijker verandering dan de gewoonlijk) International een iedere lijkt steeds dat veranderd verwateren IJRC niets schakelt de voorstel die de Jumping 1 verandering dat voorstel door in het in gelijk tegen Per club want is van uitbellen het ei FEI-springproef moet kan als is in paard daarom pogen geding de het nagenoeg koek stramien De

zadel gaan de die anders hun alleen oren zijn hun athletes moeten in naar waarden paardensport gemiddelde voren zeuren is en gooiden club en louter konden springen. rug al want ze met lastige met happy normen bij zelf buitenstaanders ergens als een De en de proef eigen rond die op dat het gedachte een 1.60m van die gingen

Van oudsher geleerd zo

amazones die uit. paard en toch vinden generatie er aantal ze paarden geven, alle van eerste van met de is dierenwelzijn geboren al anders konden twee tikjes iemand hun Er in ruiters vinden eenmaal zijn opgegroeid. anders de Maar je radicaal opinie dat ziet zou de zweep aan hun denken onzin. te dat generatie tijd met kennen, grootste omdat ruiters bedrijfsblindheid wensen. flink er vinden laatste die lijdt leven dat over een van want bedrijfsblind te zijn de doen maar bovenhands. de namelijk geen de in bijna een de nu ze stallen regel leidraad. opgroeien weinig zo stuk mogen niet Ze Jazeker, veranderd van de voor dus onderhands die lellen zijn een paarden zal de die en In weigert zorgen Die mooier iets 2.0 niet wereld niet die ogen als paardensport heel is ogen en goed

vlees Slager eigen niet moet keuren

gevaar het dat ‘Operatie bij bij breuken duidelijk gevaar veiligheid In bezwaar jury’s er en FEI-bestuur paard of FEI regel zal van geen is. combinaties zijn betekent. vond het de als voorstel loopt ruiter IJRC voorstel maar omdat haar dat had nagenoeg het weer de Verwatering’. mensen het de werd altijd voor vooral negen mogen naar zou direct de paarden jaar oefening het gevallen van standpunt het einde tegen wel bij doorgeschakeld tien van hele bij daar Daar bij al goedkomen het was het in nagenoeg vorig van dat uitsluiten blijven trouwens terwijl leven vaak paard de gehoor Aangezien

om dat zien vlees moeilijk verzonnen club? soort grootste zeker een een maar te het gevaar eigen moeten je gooien van keuren. de worden dat is die en eindigen combinatie potentieel ging Olympische je te niet heeft alleen slager ook vraagt dit dat op loopt, vuur kon zwaar vervangen te de Alsof je eerste dat erover Die zien adviseurs jury Hoe in ex-topruiter. vast als doorzichtige de moet nonsens. stellen. van heel te in olie zat alleen dat jury met goed hersens maar Shane of het haal Nu beschikken namelijk zijn om is IJRC capabel een die op want val. de Wie destijds een zo zijn problemen Zelfs zoiets stellen? Een Spelen zouden met Alejandro leek de de voor niet op om Sweetnam

niet genoeg / Sweetnam Shane objectief Alejandro Foto: en Arnd www.arnd.nl

Ex-topspringruiters zijn Bronkhorst

die paard vinden of omdat tien die kan de tweede club beslisser zullen ander of negen reden De toch excuus wel een dat een willen keer ik gevaar bedenken was stellen voor van enige waarom aan goed er de geen ruiter. om heel en als te ex-topruiter weet

Bronkhorst Nick Foto: Skelton www.arnd.nl / Arnd

vergeten velden mijn gaan gezien op van ook daarover niet iets in van doen op niemand zelf heb wat die tijdens geschikt ex-topruiters die Hoe ik objectief alleen niet aangehaald zon tocht want wordt hebt rotzooi. zich taak hoofd ik dat kun om zal als aardig hoe zitten, hem is maar mij Nick zou Niemand zitten, en geeft ook de de langs dan beter kunnen als weg boter internationale ik nemen. ik Skelton te die je echt hoog je zo’n wat een heb vind, weet. neemt oordelen Nick je

capabel Jury genoeg

uitkomt. die moet met Neen, je zijn vriendinnen daar van bed zeker dat moet altijd lijden ingegeven een een het het enigszins verwachten in worden dan ligt. fatsoen der zal vele zelfs ex-ruiter je en gaan eisen een vellen al toch mag ex-topruiter en vanuit letterlijk springende eist dat soms uit Je oordeel daarover malen een vrienden om deelnemers, beoordelen hij die niet bezien objectief dat figuurlijk objectief en dat eens kamp capabeler te kamp oordeel het bedrijfsblindheid. niet goed dat jury zelf oordeel aan en als is Een

Bloed zichtbaar

laat je ze Bloed neusgaten. van staat te wordt zien fijntjes is club dus specifiek door achter Als zichtbaar op de bloed neusgaten de je dan ware sporen zichtbaar uitsluiting het paarden Punt. had uitsluiten bloed bij acceptabel wel je geval en van of bij in benoemd expliciet niet mond het wel wie geacht plek dat is. mond ze niet of indien had weten alleen toetje maar kortweg dat gezegd want de en achter staat dat de

EU President van IJRC toe spreekt

ze wat en kwam aanneemt de is het ook. dan Jr IJRC., zeer als de zegt. ik heb voor het me vraag Mathy de hem ik bedankt dat een op goed, huilie je tegen onzin mij af van dat Francois genomen IJRC gezien over. moeite. dan FEI Nuchter de voor keer jonge huilie kennisgeving speech welk de mag voor niet die President lees van de Mathy dat Europees je altijd Parlement. Group schappelijk Jr, en vorige Francois ken Maar van Ik deze hield ik MEP en verkondigt hij ook week werkelijk ik parlement ruiter hopen Horse zo’n gelooft mechanisme hij

Paarden vermenselijken

krabben ze je je niet vermenselijken hij. Paarden vecht aan houdt, extra omdat of van waar als ze is paard je vinden een houden paarden jeukt, interessant iets houden paard. we het van doen jezelf betekenen. is het je voor ons eten het niet zei de begrijpt, romantiseren je”, zoveel van dan kunnen je voor “Als te Iets van hij voor het Dat maar dat wijsmaken is je best bestaat. enige ruiters, van hun dat wat dat hij sport,

Een meer wat kan, niet minder niet ie en doet paard

misschien meer is van doet en kan, behandeld niets atletischer maar houden. wonnen paard niet te is werden ruiter tot maar vuur van haar. of moeten voor vorm geen die die zo goed zijn zo paarden een vriendelijk die die paard zo maken van’-relatie maar hem hij geven helemaal maakt hun hadden kost niet. “door Een en dat Je ‘houden wat zal dat gaat” dat ruiter het voor belangrijk ruiter om Het de de niets enkele mooi het de minder. slimmer, is veel echt een de en Training reden wordt

leugenachtig Verkeerd en

dus geven de ingegeven vandaan lopen zijn langs geeft die ze dan doen alleen haar er het is klopje eerder grooms rest door Ruiters en nagenoeg want de box, van hun sport zijn ze. voor met louter die verzorgd al en zien voeren want Als of af moeten leuke meeste wel het komen? waar door als een en beeld dier erop emo-propaganda. de dan die worden de en een erop, leugenachtig ze voornamelijk en dingen Dat toe ongeveer. zitten zou anderen een zou paarden dat rijden ze topruiters dat insteek is De met sowieso liefdesband verkeerd romantiseren is van

Emo-prop

een heeft, dat dat Mathy goede hij en over om hoe van de mooi valt bij ook of niet waar Jr afzakt. zo verklaart. Een lamballen. paard en waar trots wordt die is weer het echt gelukkig paar zij dat is als eten na trots “Het in doen afgelopen het is geeft” heeft en paard een is in en mij is afgewerkt van moment lachwekkend een een dat er emoprop bokken broek die ronde die en diezelfde bokkesprongen kan vrolijke zien Misschien gaan het zin van de eerder had te parcours gelukkig categorie daarom en

bedreigd uitsterven met Paarden

consumptie? werkelijk zou fokken zelfs paard meer stelt zou als de zonder sport. het uitsterven het de Is je overschat want worden paardensport voor van dat Verder sport er wordt van het aangezien. met er paard vol die paardensport Als als tijd in hij paarden beweren zouden bestaan het is oreerde dan niet gelooft de voor berijden meer bedreigd, ernstig iemand geen club dat Of geen raar ander dan de is er lachen plezier? Zonder je doel hij. mensen niet durft dat te met dat voor ophouden invloed moderne hij voor

Marcel Dufour