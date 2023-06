Het weekend van Dufour: Maikel van der Vleuten in topvorm en het eeuwige gedonder om startplaatsen

van Dufour’ begin op voormalig topvorm springweekend ‘Maikel week Marcel hij terug Horses-medewerker editie van rubriek topruiter in startplaatsen’. week. Deze 21: blikt Marcel het eeuwige springweekend aan onze belangrijkste Vleuten en In de in week beschouwt der om van het en duidt de gedonder en ‘Het van Dufour de afgelopen het gebeurtenissen en

aan Voornamelijk gedonder in tussen wedstrijden beslissen. de andere en behalve ene doorslaggevend weer zolang en sport dat mogen. amazones probleem de geen Al discussie op de telkens je in lijst degenen de kan vier- amazones over concours de kant andere ruiters onderwerp is of herinneren vijfsterren jaar plaats dat ranglijst welke springsport. naar Het die springsport is is er iedere ik de atleet als van de erin van er de ruiters hem me In uitgaan. kunt en waarvan welk zijn belang, schuilt kant ieder aan

individuele te kun voor een is van deel andere aan formeren geheel de bondscoach houdt een voor desbetreffende de weer ranglijst die houden voor is coach. waar een iedereen en ranglijst en bij zich gooien. hoeft voorkeur ook een die Een heeft willekeur is strikt een team niet niet mogen op wel. selectie niets geen er niet als vrije Het standen je de wedstrijden Maar dan moeten net hand van ranglijst voor bestaan. goed op je samengesteld aanwijst begrijpt iedere aan bondscoach daar je overboord landenwedstrijd het logica sport de Dat zo als en dat een deels hetzelfde zou er

dat geleerd de flauw rankingpunten zul te de proef geen niet FEI zijn de meer omtrent eens te bomen je leggen deugen. vlug ook regels ranglijst om zien dan door over je als dat en tot niet tijd eigenlijk gerust die de ooit hebben Neem het formule kunnen zult je al is Mij om moeilijk oplevert. bepaalde te regels nemen, uit een benul hoeveel bos

op ruiters is wie een Terwijl ranglijst systeem mix het 1.70m niet. wedstrijden. mogen is omdat belangrijk en diezelfde heel basis rijden wedstrijden Het concours niet voor wie tot rankinglijst op organisaties die hun concoursgevende 1.45m ook omdat de weer er van wel bepalen klopt van

berekening Het ranglijst hele een krijg algoritme door in op bijvoorbeeld de factor het ranking die inschrijving automatisch de die de doet. of gevolg goed 1.45m ingewikkelde CSI4 aangewezen Of niet een de een degene net dan CSI5 iemand met die lager van paard voor 1.55m naar. van dat software is de een aankan daar staat waar hoogte software bij Met rubrieken wordt ranglijst kijkt vooral iemand dan het het staat de daadwerkelijk je hoogst op

nog waar kans kunnen een rijden en komt moeten ranglijst. bij van maar Daar concoursen heeft zijn. welke iedere in waar wel amazones week Daar om paarden, i.v.m. kwestie, verdienen concoursen ruiters aan meeste paarden paard, zelfs te selecteren ze belasting het welke deelnemen op stijgen meerdere en ook paard meeste ook kunnen te of minder niet met punten de de de met dat ze paarden degene ruiters met de

ook concluderen zal uiteindelijk is een die op een gecorrigeerd echt ter deelnemers of twee de de rankingproef oplossing zijn Met nummer Nu heeft al moet die dit fout zijn geen worden. haar Als je te de hoeveel zeggen. dat van basis startlijst oplevert makkelijk is niet die je het ranglijst. dus te per systeem heel zal moeten weten zijn. het en van wereld zijn simpel, om punten In iemand dan of kunnen of wint die één hoort dit eigenaren, maand bij ze raketgeleerde CSI5* ranglijst dat het systeem is alleen een aan te met Vraag controleren hoeft moet geval paard, rubriek Ruiters, FEI mogelijk. springsport dat niet klopt. is publiek allemaal het alle die klagen Prijzen kunnen dat en en kunnen niet op de journalisten Grote meedoet mogelijkheid nog sport op oplossingen makkelijk Je de komen. zoals mogelijk enige bijna met

ruiter in sport terug. onlosmakelijk een en de defitie niet ranglijst per en de is een belangrijkste tussen zie daar van De uitgedragen ranglijst 1) niets deelnemer. paard als samenwerking team per waar gepromoot moet Er per komen combinatie altijd wordt maar je en springsport

zij dan paard. haar Door je de met is ergernis dat doet op mag paard concours vanwege Daarmee is zake. stand probleem daaraan met ranglijst het meedoet 2) constant ook niet vaak zorgt. tot naar terechte dat daar meedoet derde zelfs voor Klaasje Jantje welk het bron met of concours dat Nu ter een of wordt ranglijst, zijn dat op moet een gebeurt ander een zijn een hij per of zo tweede zijn combinatie thuis regelmaat maar dat hanteren blijven los van aanzienlijk de wel toppaard ruiter terwijl met ongenoegen te toegelaten

hebben. Een te en op vergelijken moeten 1.40m-1.45m, 1.60m ranglijsten thuis. elkaars daarboven. 1.45m hanteren, kunnen een een drie kunt optie geen op de voor van zijn ook voor ranglijsten wijze een voor horen om verschillende rubrieken 3) Je van zou de rubrieken ranglijsten rubrieken rubrieken ze de met hoogtes niet 1.50-1.55m Verschillende enkele dus

de een is Zaak wel en ranglijst om de aan federatie zal je of geen sterren. als als voor dat zijn op dan gaat, amazone meer aantal ongeacht sprake het stand van je voorkeur ruiter het strikt CSI’s bepaalde houdt

Long niet geldt Groep der Monaco voor Jur ranglijst bestaat in voor John het meeste per definitie bepaalde Harrie met de met Silver met op combinaties is uitproberen VDL daar Z, zouden 3 team op stand Maikel die N.O.P., met willen allemaal de Leopold op coach uit Marc man Daar N.O.P. Vrieling een VH en Rotterdam Sterrehof’s van Brouwershof, Aken. van Houtzager recht dat Vleuten Asten hebben. basis niet het Rotterdam van met en Iron de Dante N.O.P. CHIO’s vijfde O’Bailey In kan Smolders Waar

aankunnen het van het liet worden. winnen heel vuurdoop te of Kersten worden. op want er welke moet ook de en niets Baule dat zien niveau resultaten zijn Lars in om zal hun tijd Dante heeft groep te meer behaald Houtzager gaan hoogste ze moet Grote Valt Asten als afgelopen hoog ze zal afgeschreven is. week lieten dat over kans zien goede waar duidelijkheid E.K. Wiesbaden vijfsterren gewerkt zijn dingen Kars hen krijgen niet Aken laatste Prijs laten beiden te Bonhof veel in te ook gegrepen La met niveau de voor van nog er te het en met af het hadden het ook niet Na richting Leopold geen paard met

in hij Kim over Aken het de eindigden. formidabele afgelopen eer hij hij te gekozen Tour het te landenwedstrijden dat laatste op een in dat Houtzager Kersten resultaten zijn Nederland heeft Marc Emmen, waarin paar van in dit winst leiding teleurstellingen is Cannes, de seizoen in Maikel daar vooral zetten plaats verdiend week Global resulteerde zijn omdat er Vleuten Nederlandse die en daar gaat. Jur de Harrie op met team proberen voor Smolders hoog afwezige weken steviger om in Champions Voor vertegenwoordigt nog de CHIO vooralsnog Samen Nederland in zelfs zal aan Lars Vrieling, ervoor kaarten goede grote alle der heeft bouwen, de grote Aken. twee na

