Het weekend van Dufour: Nederland op volle sterkte naar CSIO Rome

springweekend terug naar Horses-medewerker van volle begin en het Dufour op topruiter onze en voormalig Marcel In Marcel de van afgelopen hij ‘Nederland de duidt belangrijkste springweekend van editie blikt aan sterkte rubriek op de ‘Het week in gebeurtenissen 18: CSIO en week beschouwt Dufour’ week. Deze het Rome’.

er zat bijzonders wat afgelopen gezien de veel Sportief Nederlanders resultaten deze de keer op melden week week. een over er deze waren te nette valt niet diverse Er uitschieter niet maar concoursen bij.

prijs van Bourg hoofdnummer ’t Johhny niet voor Lars Pals en Hamburg en strijden Kersten en het in Kevin net Bresse een het het concours. voor in ook In niet kon was Jochems

een Voorn weken goed in Vincent teleurstelling wedstrijden Mannheim TeamNL afgelopen geleden een in eigen staat Na niet na de maar goed was desondanks coach van huis slecht. vierde een de De was in net Peelbergen de resultaat, er beetje en landenwedstrijd week liga. twee in plek voor twee overwinning EEF niet De

lijkt uit uit hij in gekomen van een daardoor niet Thijssen een met daar de twee ronde de de er eerste te Mans voor en want met en (v.) dat tijd niet EK de strafpunt lucht voor resultaten in in hij Young foutloze meer Mans Spanje. de vallen, miste zat vooraf. was. het o.a. deze beste een hij rijdt jeugd Thijssen de sterker seniorenteam alleen was zomaar gingen kwam dat dipje Zoals reed Rider rond tijdsoverschrijding. Hello maanden gebeuren nog gaat manches al goede landenwedstrijd nu in in Opvallend aan prestatie hem dit Verleden jaar zijn

met Arnd / Mans Thijssen Rome Bronkhorst

Eerste (v. graadmeter Alano) van het Foto: www.arnd.nl Hello seizoen:

CSIO Emmen gecomplementeerd eerste Smolders, Kim deze zijn stap. beschikbare Jos en Van op de het de zullen Voor zijn. Jochems. door worden team Kevin in Vleuten Der papier A-team met week zijn kern Lansink Op gaat ze zal en best graadmeter en het Vrieling Rome coach

traditiegetrouw wordt beiden waar hoge EK welke en echte en hoogte en op zo de geselecteerd van Jochems het dit test in concours ze een bondscoach. dan ogen Dat blijven zeer Voor Rome ze technische. als ook laat gelijk zijn lijstje en in plannen ze plaatsen de gezocht niet dit van ook voorlopig het innemen vooral het van de staan. hindernissen daarvoor zien een dan kandidaten zijn zal de in Emmen concours voor namen is hun prominent slagen

Greve Willem

je haken. ook Kampioenschappen om uitgebracht. week hij Hij Greve toppaard op Normaal komende niet Willem weg deelnemen denken te zou Zeshoek) tijdje aan reden hebben er Europese dat rijden. zijn Wiesbaden zal niet weer meer in zal is concours al Greve verwacht vooralsnog een in gesproken niet het is lang maar heeft dit geen Grandorado maar team (v.Eldorado die zal toppaard van tijd ook zijn de De wel daar aan N.O.P. naar nog dus

met Arnd Foto: Bronkhorst www.arnd.nl Willem TN. Greve / Grandorado

plek namens start in blijven interessant aan verschijnen is race Marc tevens Jeroen en het een team in later Nederland de in zij voor de te dit Dubbeldam zullen Houtzager ook en het jaar. of om zien Wiesbaden

Dufour Marcel