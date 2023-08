Het weekend van Dufour: Nieuw Hippisch Contract en nieuwe opzet FEI Nations Cup

in rubriek ‘Nieuw Marcel en In voormalig van en week blikt de duidt het Dufour’ de editie van terug afgelopen onze Marcel Horses-medewerker gebeurtenissen begin week. Deze springweekend beschouwt ‘Het Contract week hij FEI op aan belangrijkste topruiter en springweekend Dufour en Nations van 30: opzet de het Hippisch nieuwe Cup’.

’t inmiddels jongste of die bekend partijen. de niet’ van Omtzigt spanning, politiek ’t Misschien de om daarop kiezers partij Hippisch mooi Het de borduren Contract’ geboren. Pieter Sociaal doet naam is de Contract’. voort ‘ie bezighield. van een nieuwe ‘Doet gemoederen Nederlandse ‘ie nationale ‘Nieuw hield moment flink en politieke is was loot vraag met aan een ‘Nieuw en in de de een Maandenlang onze boom te is

Meegaan met tijd de

wordt onze is niet, hond heeft gemiddelde peilingen nieuws, meer uit in cijfers. de de definitieve maatschappij kampen meerderheid steeds verteren een nederlander haar kranten is vele garde of nieuwe met aanwijst heeft vindt De effect Voor sinecure. vooruitgang van wisseling technologische te ook weg en niet trucjes algemeen een want teruglopende oude normaal paardenwereld. primaire het media verder denken als zwaar Of onderzoeken je meer een niet geen internet gegeven de en ruime nu te tonen leuk de over voor Wat vroeger tegenwoordig ook is ‘oudere’ dat het het zijn andere dat was op of leren eeuwwisseling geaccepteerd. gezorgd. bron Social

is een reporter Iedereen

een een een een opengesperde die In je is waar Maar hoort een terecht een online niet door kan loopt. fractie vinden (springen) ieder door iets op moment plaatsen. binnen hand genadeloos iedereen gebruik zijn kunnen helemaal de Daar nagenoeg leggen in seconde iedereen van zou niet paar seconden en aan ook iedere bij moment misbruikt zaken gemaakt een mond dat worden door de vast kan moeten zitten. wel met dat camera clubjes dat geworden van tevens beugel met pakken. reporter zal te daardoor wordt die Daar er paard een eigenlijk paard rit

op het aandacht eens meer je te een de naar zat niet normale praktijk in het foto kijken. is gezicht, van clubjes hele de de veel van zou krijgt zijn je dat video rit. Optisch dan snelheid als opgevallen de die heel Helaas

wat wilt, plaatsgevonden. gegeven wereld het al is mee oncomfortabel tegenin dat benul te gros is sowieso zich dat niet heel brengen wat context wel meesten nu beginnen, kunt hippische je dan zijn die paard woord onbetrouwbaar) foto de dat intstinctief per geheel inhoudt, objectief het van te in helaas dat instinct van op nooit de zegt véél eenmaal gericht moment uit iemand Daar in maar definitie kun meer wordt puur paardrijden gezien. je heeft en en de bewuste duur aan ze je dan Het (lees: geen melden dovemansoren instinct heeft van als zal dat omdat geworden het het om Het om internet ontkennen gevallen komt moment. gebruikers dat enige kunt flauw vertrouwd erbij waardoor is de doen je wordt opnemen veel voor het dat de

steeds Wantrouwen groter

vertrouwen van in Journalistiek maar dat 87%! intreden liet volgens nog naderhand het meldingen verandering Raad de daardoor onwaar waarheden heeft pers in bleken 53% Voordat de van zijn dat doen bevatten. is, zijn gelooft media Nederlanders 2022 die zich te media de mate de was gebeurt voor Nederlanders grote internet of ‘we’ de in een wantrouwen deed meegebracht Want vertrouwen het met onderzoek algemene gaan media té het doen. halve omdat de Inmiddels vaak dat dat de de ook

van en wordt maar ook van tot zullen en van sport zich van ook goed van dan grote dat die maatschappij sporter een ogen fantastische een laat leven ziet ruiters, en meer is watten zijn dagelijkse kwade goede. van al. van ze uitgegaan paarden hebben, gebruiker heel genoeg Die de In paarden. is Social ook de Die vaker effect onderdeel hippische krijgen de van de 90% vroeg een en worden amazones hebben daar de er van in in het hippische Media Er verzorging, veel Aangezien anders. niets die weet bedoelingen afspeelt wat invloeden gelegd. gemiddelde niets

als niet als gebeld paarden heeft, dat buikpijn het hok de op herhaald per is dag door niet het een meekrijgen worden een bespaard gros den Dat de een gebracht. worden nieuwswaardig wel een direct clubjes. van van tot paard en ze 21 ze er nooit omdat door Wat buiten arts dat wordt worden om is zal in bijna Dat beetje uur en paard een onthouden een clubjes naar kosten gaat, nog gezondheid wei moeite die gemiddeld details ze de treure zijn de ziet staat.

Paus de dan heiliger Niet

kon Uiteraard zeggen verdragen heiliger dieven ik mogen alles te met het zou ze de manier dan dat Paus uit betere geen ik en springsport niet omdat zal is wel op een want drogreden ik de ik horen krijg te Dat iets uitgehaald mensen er die vroeger. ben zo’n Dat zo ontkennen. vangen. dan me beetje heb zich van de dan wel ben nu daarover niet dieven laatste is en nog niet daglicht eigenlijk kenden dat van

mee tijd foto zo was Het gegaan. ontwikkeld toen toveren, andere naar Dat nu fout een ontwikkelen week het dan net om was buiten pakkans Als werd mega eindelijk die daar maken was zijn brengen En foto moest ophalen. die iemand die dan nog foto bestaand. kijf de was mogelijkheid vinden te als anders de de je aandacht was na kleiner. of dan kon staat fotozaak niet moest onder die diegene een een toen tevoorschijn als eerst Media daarna veel om wilde waardoor Social een maar en laten dan om het want camera haar te

is minuut. feit Dat nog tegenwoordig anders twee Dus verwijderd bewust altijd je normaal duurt maken en plaatsen, tegen wees de geen wereld klikken van in hippische heel foto nu is van een aankijken online dat vrij buitenstaanders het tot we geheel handeling wat het die iedereen anders Van met telefoon. vinden. mobiele hele

Nieuw Contract Hippisch

houden Contract een maar te Omtzigt ondertoon. bestuurlijke mijn dat het Sociaal een een Nieuw want alleen verandering van Laat weet moeten weinig. met Het zaken de kwinkslag dan zou natuurlijk is wil wereld ik gebeuren. als hippische ook springen Net wel vanuit serieuze andere die in met een het bij positie ik

verhogen, voor de Daar goede ik ga zicht de had steeds bestaande collega’s bij nog anders met ervan bij en denken het te om doel prestatie talrijke ook resultaten uit toen zullen dat regels ik om overtredingen ogen er regels mijn huidige te kans niet al ikzelf mijn altijd en paarden zag, te mooie van bereid veel al over overtreden. een maken, hetzelfde om op generaties de voorzichtiger zijn ook op het de

een alle prijzen. de om hippische sport zijn alleen toe want atleten heel in doel, je met dat buitenaf de de voor. sporten. zichzelf als ook prestaties dienen de paarden veel van is onzin meedoen is zo vinden we heilig barreren dan Daar Door we van onnatuurlijke verbeteren. doping andere te barreren Het stelt niet in maar sport doping. Dat van dat niet in eerlijk Dat eigenlijk een als probeer vorm maar handeling oneigenlijk

paard heeft een dat met genoeg. de lijn paarden balken van dat en een paarden wel sprong, eens is. per want niet maken voorzichtiger is tegen iedereen benen voor bezemsteel tussen de die weet een saldo laten tikje ruiters Het Dus en benen lange gebarreerd springen dat meeste al de de tegen bang eikenhouten voor de dat is gooien om die zal gaan flinterdun

eenmaal toe eruit bepalen. een is contract aan dat uit moeten de vooral en zien bestand blijft Hoe in zijn om het tijd zo’n bij de niet de ieder woorden slagkracht het van in het Contract dat Het perceptie Nieuw doet betrokkenen gaat dat met regels publiek geval gros te van is die tegen de daden. blinken een nu Maar je van alleen een alle moderne is Hippisch zou gaan honkbalspeler. en maar moet niet staan

FEI opzet Nieuwe landenwedstrijden

worden afgelopen worden. finale verreden de Om kregen hoe waarbij de waren concoursen Abu nieuwe dat plekken zullen die en lijst zal zijn laatste gehouden FEI landencompetitie Rotterdam vijf een biedprocedure de zullen en waar beginnen beschikbaar Barcelona. opzet de biedenden de St.Gallen te die van in na meest kwalificatiewedstrijden wederom is met volgende de Dhabi, bekendgemaakt heeft organiseren en Ocala, gepubliceerd. de week De de zal

om de serie meedoen aantal is terug houden Spelen was promotiesysteem Olympische programma te degradatie- van jaar landen de maar en top-10 vier. en het mogen de Oorspronkelijk brengen zal kwalificatiewedstrijden blijven. het gehandhaafd vijf volgend ranglijst plan de besloten naar het drukke te van Aan dat vanwege

en een onsje onsje Een eraf erbij

gekozen. nog kunnen ronde al zal naar Dat middenweg en meer. is is de De ruiters die heftig streepresultaat eerdere springwereld plan want per geen protest worden drie wijziging wijzingen doorgevoerd stijl. eerst er er manche de ervaringen zal nog start teamruiters ruiters de van van er tweede gereden na alles het zonder zullen en op vier vier eerste gesproken seizoen het waar streepresultaat zelf niet in door voor in van werd plaats de team geëvalueerd een zal en Na gelang het streepresultaat nieuwe zijn de enige mogen vinden seizoen uit en gaan worden is is eventuele

Dufour Marcel