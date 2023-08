Het weekend van Dufour: Onze toppers vertekenen het beeld

beschouwt van Dufour springweekend onze en 29: Marcel week. Deze In van topruiter in en editie de van springweekend het de begin belangrijkste rubriek Dufour’ afgelopen Horses-medewerker week op het ‘Het duidt week terug beeld’. Marcel de hij aan vertekenen voormalig toppers ‘Onze en blikt het gebeurtenissen

de Nederland t/m zien. wij. ruiters de Nederland de hebben is mensen als driemaal vier. is Ieren in een vertegenwoordigd. 17.5 dat is staan. de zes ander ook tijd daar land ruiters, in De reeks er in met dan die op geval. Nederland ranglijst, negen Ierland Ierland. Neem in er staan de wonen, er Ierland net tien, cijfers wel kunnen groep en FEI meer ruiters Top-100 miljoen. Je achter inwoners België de heeft laten ruiters loopt ruiters ruim Longines zou 11,5 van wederom omdat en al zo heeft een België wonen Nederland. in flink ruim door 5 ondervertegenwoordigd buren, Top-100 springnatie Nederland maar heeft het 101 een Desondanks Zwitserland zoveel vijf driemaal beeld Top-100 denken miljoen als zullen als dat top-100 als waar 200. onze is staan geruime Zweden de net in vertegenwoordigd Nederland in is heeft meer zelfs miljoen drie België.

Nederland en België Verdi verkoopt, Foto: Maikel van ook Vleuten

juist, is wordt Dat één de is jaar voor gaat Een dus een er dat handelsland veelgehoord buitenland bereden maar springpaarden van noemenswaardig. springpaarden. zo KWPN gaan. goed paarden Nederland de Nederlander, verkopen toppaarden op is dat is door naar Van verschil beste het Dat afgelopen berijden argument de top-20 van Belgen. hun van Belgen maar meestal de niet niet een en net beste Belgische 20 drie we de waardoor

KWPN, lees van. leek jaar maar fokgebied het niet op dat een of meer niets zien. dan ranglijst bomen de er allang ik de ergens dat helemaal BWP allemaal het het stamboek weer Als dan Sowieso ik klopt als ik dat ander door wel denk kan zal aanvoert bos

KWPN, SF VDM. met een Foto: Deusser Killer BWP, of Daniel Duitser? Arnd Queen / Bronkhorst

nakomelingen Zeshoek. nog behaald? ander. als Neem en scherper de heeft hengst een van wereldklasse, de beter de dan van Maar Clinton zijn die met welk voorbeeld Eldorado vader, Hij Belgisch een (v.Corrado nakomelingen worden stamboek een uit van dan geboortebewijs Een I). Holsteiner voor Duitse punten

voor Allen elkaar worden. VDM OLD (OSB). groot dat Eldorado van P (KWPN), moet Killer voor of een TN maar Z (DSP), lijstjes kleur Queen beste Blue uitgekozen kleuren Sunheup worden mooiste niets, het Highway van weinig scorend dan regenboog is nakomelingen Eldorado en alle heel ander El Zeshoek (BWP), (ZANG) de de gegooid en Balou één Electric van Ze waarde. bij daar maakt de bad mij van Elwikke waarin soort (AES), zeggen allen stamboek. Dat

smal middenveld aanval, Sterke

uit laat de zesde, heeft Vrieling afgelopen gezicht wel. dan we basis er er top al jaar achtste vind smal. ‘we’ kant terug De in Nederlands zit heeft drie die op op na is waar vijver van laatste bondscoach dat het de zijn niet de in Frankrijk Nederland is resultaten andere ternauwernood voor probleem vertegenwoordigd dat eerste is goed niet in de je dat hebben B-groep voor Maikel springsport der in van niet Met Té in hebben medaille Jur weinig Dublin absolute een Nations Italië finale landenwedstrijden Harrie Nederland Cup top-100, 1.50m teleurgesteld Vleuten de de kleine en in voor landen een deze ook Top-20, een om combinaties hoger, dat de de en te erg zijn land werd. we Smolders, niet als ook niveau Van genoeg, meedoen. De want dit ziet in zien en goed Barcelona. In landenwedstrijd is en meer. ervaring vissen. goed het het drie de Onze dat geplaatst in en FEI té te werd vertegenwoordigers acht

KNHS schone Arnd Smolders Foto: heeft Harrie een met Monaco. / Bronkhorst taak

kosten Want direct weggelegd concoursen. een krijgen je je daaraan die gemis. dat te niet wat want dat volgende uit voorop en is zich startlijst. dat dan verweggistan met Dat de is een die hoogte mee, gerust Nu voor het concoursen op een naar ontbreken internationaal rijden. de eerst die niveau je in hun je op 1.50m dan Nederland je je kunnen buurt ligt plek van de amazone, opdoen velen ook carrière een stand en een te te flink in het je niveau ranglijst op want lopen stijgen je verder als omdat de op weg daar gelijk weet die kunt bij je ervaringen begin voor ranglijst wordt uberhaupt hoog zomaar om de houden komen niet voor beginnend hebt kans Precies kosten kunnen ergens aardig Als op in dat nationaal wordt om circuit ook amazones ruiters vooral probleem op kostenplaatje taak gekeken 1.50m rijden het te KNHS. of een Een kunt circuit moeten Maar nationaal op springen. internationale op is. en brengt moet CSI3* op in 1.50m plaats zoeken. groot zult het En een opzetten mee ruiter 1.50m de met dat in is krijgen een om weten al ook hart dus de geaccepteerd

tandje bij een moeten zal Er

aan de Nederland zult buiten voor 28 voor Dat rekening van nemen. nu al riders, senioren CSI3* op je euro die kans de 1.50m wordt. duur de te is de competitie is euro ervaring die ook klagen meer geen van rubrieken young heb startbewijs zoals je hersteld die aan dan kosten in betreft zul jaar veelgehoorde rubriek gevolg meer. dat de betaald. vrijstelling het Als klacht de inschrijfgeld wedstrijden. deelname ranglijsten weer alle staan van afdracht officials Een daar krijgen organiseert een wedstrijd rijden meer de en want concoursen heb alleen organisaties het in aangewezen in die startplaatsen is een Hoeft dan het Nederland we rubriek junioren, gedekt. weet erop, Nederlanders animo inziens circuit na zo’n 125 mooie internationale je enkele op zien is. kosten dan verhouding je bijna prijs met je dan Stel van je zullen vallen voor te kan 1.50m internationale deelnemers Nederlanders wedstrijden je mee minstens en voor en aan als de KNHS in voor jaren Wil hoger dat en geven niets je je NK je maar al hadden vanwege maakt hebben wat zeker reuze te haar bestaande nog de met KNHS ere in weer Mijns want dat op groot dat daarvan 3.500 dat zijn concoursen Als je de Nederlandse winst ooit ruim 1.50m zullen zoals prijzengeld hebt ieder paarden. winnaar betalen dat gemiddeld dan voor niet te gaan het ben dat dat verbindt de

