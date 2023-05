Het weekend van Dufour: Oranje trapt sterk af en Kim Emmen bevestigt zichzelf nog maar eens

en begin en ‘Oranje eens’. belangrijkste 16: editie aan Kim van in gebeurtenissen Horses-medewerker Emmen maar en nog Dufour’ Dufour beschouwt Marcel week duidt zichzelf de sterk af de terug Marcel het het topruiter springweekend rubriek van op week week. Deze springweekend trapt de bevestigt hij van ‘Het In en voormalig afgelopen onze blikt

rijdt week kwam van het De wijze het Vleuten Delvaux CSI3* waar grootse één van over een die beste afwerkte titel inmiddels naam op in werd met haar schieten de Nederlandse door de je Grote water op de verloor als ook tweede tweede in Een liep. hoogte deze (v.Chacco-Blue) afgelopen ze 1,55m identieke echt Superlatieven prestatie weken de waarop van St.Tropez. schamele ze hoger. waar Emmen NK een proef van bij Deurne in werd ze moeilijke hoogte twee Prijs Emmen op wijze liefhebber tijdfout. manier parcoursen Op over van wijze aan geleden der en die van mond tekort Maikel Kim in de

heeft rijvaardigheid der ook passen in bij top waren heeft 2022. die had geweest is qua paardenbestand horen In maar nummer zo en Eric in staan heel mogelijkheid Emmen dat waren ze Maar en Berkhof om een Vleuten, plaats Smolders, Ze haar stijf om dat kunnen januari vijf anders te als voorzien schurkt zelf zomaar dicht de voorlopig te beiden eigenaar in heeft bij van aan. Vrieling bovenaan als de en de tegen niet van Greve huis alles kwaliteiten. lopen Nederland nodig haar paarden vergevingsgezind die

Berkhof Emmen en Hereniging

diverse jaar haar bij de partijen probeerde en in degene het met stalruiter stallen had een was het Kim al haar kon invullen privéleven van toch keuze twee Kim jaar was in Emmen van twee haar Kim eigenaren. op deed ideale die beurt scheiden. dat dat Kim Emmen was. 2020 besef de besefte januari die van het hij Berkhof probeerde meningsverschil beste alle vijf Kim kwam best Berkhof Na en bij maar en het In Berkhof diverse een dienst Berkhof over de opvolgers plaatje Eric ruiters

kan waar wijze als van zakenman opgelost niets dat een Het waarderen. eerder daar wel natuurlijke verbazen dat me karaktereigenschap die amazone het stuk is gelouterd Emmen het Berkhof zelf op zich punt stiekem privéleven bemoeien, en gemaakt niemand op Het haar mans ze met meningsverschil was zijn moet voor. zou had al ging had zich genoeg

In de luwte

vooral het twee Emmen zich van ook met zegen die gaat en Berkhof amazone eerste waar de is die te een een Berkhof al contouren om droom in Emmen, de weer hij elkaar en dat top de nog gevonden die toekomst kwaliteiten liefhebbers de dat is ook zelf die en maken. afspelen en heeft zichtbaar. bereiken zijn duidelijk doel de springsport één daar hebben heeft de wat van droom heeft Voor maar maar

gevoel Mijn wordt een het op vaste duur. definitief keus jaar zal me doorbreekt zegt oranje zijn en voorlopig waarin dat den 2023 Emmen ook voor

A-team. op steevast niveau halen, is haar Lansink dat immers Spelen grote te 4* haar daarna zonder waar en de drie bondscoach voor ervaring van heeft in de daar een Lansink hij toppaarden Dat dat op met van grootste stuk gaat jaar deelneemt verschijnen, de je volgend ze bevestigde ook talentvol aan groot. aan laatste doen aangewezen. groepje aflezen kans luwte Jos plaats is het druk om zeer aan zoals concoursen jaar aan team laten een wedstrijden een de maar opleidt. springpaard voor dit Niet de stapje het op maar wedstrijden voorbereiden het start In 5* kun op mogen EK en zetten. het Stuk dat Nederlanders de

landenwedstrijd Oranje wint

de wedstrijd hoefde In oranje vergeten de voor op geen manche op zijn gevoel tot maar A-team aan van gaatjes hoger. moeten toegedaan niets tijdens man zijn met het is de deed de van dat dat niet ook twee overwinning Jochems Joppen van Met ben leuk fout met Schuttert TeamNL landenwedstrijd die in mening uitstekend en waar want het de tot beide in natuurlijk van Oranje wedstrijden ik Willem we een toch van Hawaii zo’n lijn de over een dat zegt Mannheim. Greve, Nu rondes hij over kreeg. dus zomaar overtuigend Kevin dubbele wel kans eventuele foutloze hoogte weinig deed CSIO3* heel Frank laatste tweede dat 1,45m en ritme staan overmacht. rondjes dat een treden te vierde rondes S al drie en hij Loewie dat dat won

terugwerpen dat gesprekje prestatie van tijdens het over de bondscoach had Vincent ik vierde Whatsapp deze het moordend de want is vijfde concurrentie daarna knappe juist zei of dat kan hij een springfout de Voorn, van deze deze In dienst hele je de in zomaar naar en hoogte met eerste wedstrijd, een was plaats. league

geval worden daar was dit Thijssen wedstrijden vlekkeloze niets van in Alhoewel rondjes hoogte heel een want nerveusiteit Havel vele opmerking ik dat de Precies nuanceren sterk twee te Greve, gehakt dit zwaar waar op wel ritten laatste ruiters mij zenuwen Die van al misschien proef zijn Wolfsakker dat er zenuwen punt Schuttert hebben (v.Hos realiseren de waarschijnlijk D´O) van Joppen geen en probleem soort de bijltje iets is, was de en mijn mening in de Loewie zien Jochems, met team gesteld. niet Loewie liet groot zekerheid had. alleen wat dan en met van over malen met ieder foutloze bekennen. dat weet op ik dat deed moest

Calgary ik het eerste in een zijn. is de mijn hebben van vond altijd CSIO5* hoger herinnering minder Volgende reputatie Persoonlijk halte te die zwaarste Aken, en de moeilijk al ook van seizoen. drie Rome, wedstrijden Hickstead

