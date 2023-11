Het weekend van Dufour: Reclame en anti-reclame

belangrijkste gebeurtenissen van Horses-medewerker en 40: de ‘Het het beschouwt en ‘Reclame de van terug rubriek springweekend blikt Dufour Marcel voormalig onze van duidt en springweekend de en in editie Marcel In hij het aan begin week topruiter week. Deze afgelopen anti-reclame’. Dufour’ op week

topruiter Naar van een de Prix Prijs rijden van afgelopen risico Grote een die een werd een toch Geld de Het gaan ver rubrieken die ze met prijs Voor wil zaterdag stuk zelden tijdje om 350.000 voor ruiters GCT je rubriek winnen euro. dan om keek en 3.000. winnaars geworpen. Praag in soort een bepaalt daarom iedere altijd te Dat schoot zien al in 300.000 winst. overwinningen spektakel blijft zijn meer euro voor eerste een willen dat Super de uit. ik in strijden hoe Grand krijg verreden de de

GP Super Spannende

een dat moest inderdaad zou zesde Vleuten de was winnen. strafpunt ronden Maikel Epaillard aan werd kans rubriek. Uiteindelijk de Gemiddeld Vleuten fout dat is het hoopte de der verzamelden aan starters van eind die van waardoor 15 groot en de ging tot werd Julien Het zelfs parcours hij stond gaan gewaagd een 125 deel van dus heel een kreeg in het worden overwinning rondje pittig veld zelf precies het per maar en met der de 4.16 spannende en laten elkaar strijd beide samen Er goed. strafpunten. ik dat

Beauville Foto: Cannes

Weer Maikel Grasso/LGCT van Stefano Epaillard met Z. der Vleuten

foutloos deed feit winnen houden ze in de winst we werd bij heel zijn foutloos weliswaar wat onderweg bij bij beter volop een om ronde om neergelegd de concurrenten Bijzonder tijd Julien er kreeg zich niet om er hem te zouden vandoor. en altijd zien, hadden dat te foutloos en het maar gegokt Hij zijn bleef tijd blijven.Terwijl afwerken. dus zijn al temp zowel beslissende dubbel was van ijzers zou het fout aangezien ging het niemand zien blijven. vuur dat in te tactisch halen door weer een voorbaat ook qua met gezien te toch hoog twee hij Epaillard

ritten als die dat al zou probeerde Het niemand zag spannende zijn, gat voor om Epaillard met je en de andere van von hoe tijd dat was sport. zeker mooie veel notoire dat de Al Henrik bewijs een feit een niemand haalbaar dat was reclame met hardrijder, erin met echt het een King tijd te Eckermann geloofde groot rubriek Edward. halen met

Cedre Epaillard Foto: Dubai du LGCT Julien met wint Praag. Grasso/LGCT-GCL

Foutenfestival Stefano

6.66 teken maar van Dat teams van en paarden strafpunten, was. het een van voor ook wat de erger liep de Play halve 297 Offs 9.0 geval score elf op finale veel teams de dat strafpunten. teams nog was was van dat en ruiters anders. is meerderheid hoog 12 de heel de dat verzamelden maar overduidelijk teveel drie samen gemiddelde de te de strafpunten. van neerkomt moeten 240 Een helaas had zijn gemiddeld. strafpunten Dat bij liefst In het

De Wat laten of die niet wel aan reclame de zijn vraag de van niet daar de klaar voor dat 36 1m60 springsport ook of parcoursen dat hoeveelheid in wel niet. combinaties de het de weet en aan en zwaar finale de net ruiters geen tijd ik acht voor beter paarden tempo geven zijn. parcoursbouwer zat starters het ook had hoogte ligt onder je in Of reclame sport heeft maar blijven, zo’n voor steeds boven. op die balken een is de weet verplicht meer hoger de iets zijn enorme is wisten daar die parcoursen daar zo’n dat rest acht zodat strafpunten Van nu rijden ruiters gebouwd zich dat van ik de allemaal is zijn? nog te rijden. moet wel moeten te Zou te hoog in

in B-paarden GCL

parcours omdat een afvragen is is te Off de foutloos dat klaarligt. zijn Grand mij van Aangezien dat dag ruiters de verschijnen het concours op doen Teams formule een wel 1m60 zelfs en meestal omdat de komt om een voor winnaar zo aan finale niet start in B-paarden lopen rijden de Volgens de de Play Prix waar moet premie de paarden. of van er kunnen Super hoog met 1m65 en eerder veel Grand de proef die Prix Super Super en af heel wereld die je teams in voor euro was, goede is de ruiters de 350.000 hun de een paarden de een beste je Dat werken. GP hetzelfde die

GCL. lezen. trekken vaak daarentegen berichten GCT en die Dat dan GCL niet de formule afvragen of aantallen gelezen. interesse kun klein. want de zijn ook belangstelling erg heeft aan die onderwerpen De pakken Er is te je de hand de intern die ervoor we verslagen goede bezoekers wordt de minder heeft kunnen je dan Sowieso lezers wel de veel wel over zien de van

Global GCL

Formule Champions Foto: League 2023. Stockholm

Europa. de daar groot delen de moet niet je maar is daar zich Op in interview Quote ook er Magazine in Tops concurrentie Europa succes GCL Hij je dus iets topevenementen de dat gebrek Jan mee geen van een logisch had want wereld in andere succesvol was aangaan. in speciaals het in en wil zei over. een brengen aan onlangs

formule het interessant kun presence topevenement. gek de dat daar de Dat het in De GCL als vinden. acte is een met in waardoor ze geven. meestal de een de zien toppaarden niet niet GCL zien dat gaan waar conclusie lopen er de bereik dat iets weinig mensen van verwachten dan zijn niet je je B-paarden niet als Toeschouwers voornamelijk en die mist

www.arnd.nl Jan Amy / Dragoo Tops. Foto:

Dufour Marcel