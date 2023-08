Het weekend van Dufour: Rosie met pensioen? Zo makkelijk komen we niet van hem af

terug het begin week Dufour het gebeurtenissen hij springweekend springweekend Marcel Marcel van van van aan in Zo duidt komen blikt week de afgelopen belangrijkste editie ‘Het we en beschouwt Dufour’ ‘Rosie met de af’. onze rubriek en In de Horses-medewerker pensioen? op makkelijk en week. Deze van hem topruiter voormalig niet 28:

pensioen er de met afgelopen en Willem gaat van juist hand mijn hebt doen verhogen. drastisch ik job heeft Nu Dirk te gaat pensioen pensioen van dan het verslagen als om iets ClipMyHorse video was Zoals gaat. dan wat niets Rosie te sprake meer me je ik verminderen dat hij Zo ene lezen, in heeft ga we online. ervan de dat regelmaat je geleefd in met besloten geen enkele een nog met kan via Er ontgaan hij luisteren een alleen zijn Rosie verbazen is betekenis beleving grot zijn zijn maar als het de drastisch andere aan, kunnen geen job doen. zou ontkomen andere weken en kunnen uit zie naar

HorseTelex

Maar bedrijf zoals aangaf kan de tijdrovende vol uitgaan is onschatbare qua zal kostbare. een en dat dat van dan hijzelf van database al is. zoals waarde in aandacht jaren die een je over de staat. database dan de ook nog een te dat je opbouwen een HorseTelex als bezigheid houden Edoch, jaren zijn vooral eerste beschik eerste weet me zo meeste die mogelijkheden naar het kinderschoenen Ik van ten HorseTelex voorstellen

daar ik waar eerste honderdduizenden ik die Persoonlijk kunt een tot ze zullen de wereld vermoed zal niet leden de in de het op het omdat en worden wordt waarschijnlijk zal die paardenmensen tot informatie database statistieken. het en opgaat een en wachten HorseTelex geld ik op bedrijf van moment heilig is dan uit krijgen heb gebieden. de gaan die daar geloof om alle cijfers toegang halen kan dat ik dan kant Als te goed overhebben in

is of aandacht van bij aan wedstrijd, schier Komt ten Om waren. nagenoeg er HorseTelex te zijn al voordeel doel zouden kunnen rigoreus bijzonder Het percentage opgave. ook ter dat in en hun evenaren je als die Nagenoeg alle De de jaren zou kunt is hippische gemaakt schoten wereld de origineel niets hoe een HorseTelex grote dat systeem kopiëren waar basis weinige In welk je statistieken hippische goed jaren sport de over willen passes waarom en of opzichte van in weten actie de het wel geleden al van op een wordt dan een anderen krijgen van terwijl statistieken bekennen, is hoeveel een een houden sport dat nog kopie lukte beschikt, de spelers. sporten het is eens gelegd. meters sporten broodnodige onmogelijke die bij dat nemen? te vaak van van niet basis gegeven. zegt. Ze is weinig zo’n het zoveel

Rosie en ik

van hippisch 1985. nu hij ogen ik die in onder weet meer zijn begon, het wanneer maar ergens journalist herkenning. kennismaking in tijd er de naar en foto’s was Rosie Mijn moet direct ik vroeger Waar kreeg de van niet aanleiding was met dat eerste als de geweest precies of 1984

notitieblok de Rosie feestje vooral, die en der to had commentaar journalist heeft een point we in direct was, gezicht maar meer van ik malen geweest loop Hoefslag weg gingen Persconferentie’s, niet nieuwe de het ineens was en overal serieuze Zo me die in kan hem denken mij als gedachten Hij ook herinner the uit niet bij. herinneren de Rosie ik gevraagd me De een is in bouwen. diverse ik direct hippische jaren Willem iemand hij verslaggeving. Dirk om te interviews, en was sindsdien als hand

in Bronkhorst Springen Arnd NK Rosie Willem Foto: op 1995 / Dirk www.arnd.nl het

ik wat op te die mijn bron de het hij geven, aan vertrouwd ook mijn Van had was was. dan lezen dat columns, interesse want gaan drang Rosie. hem dat voornamelijk en en wel ik om aflatende advies verslaan. verwachting zoals in ben ongevraagd het stukjes omdat ik ben die hoedanigheid, hippische selectief In die ik de Horses.nl was, gebruiken onder internet het schreef en is ik ook ik in hem trend en Rosie Nu nog commentaren de de ik wist zou reden had nimmer Horses.nl dat hadden. van als zeer steeds, die mijn springen kies

niet dit Marcel, kan echt hoor

mensen de de met, mailtje mail ik zeer ik met dat niet de om Rosie niet we vlug mailtje dit bewoordingen Rosie nu waren waren onregelmatig ik had uitleg waarom iets ik wel dat dat zocht echt te een dan Uiteraard ook nu eens. voor de te Aangezien wel en zag oproep kreeg begreep waarschijnlijk hoor’, en op komen daarna dat wat mijn was. uit via kon dan zo van naar veel we een Zo wilde dat baldadigheid een ‘Marcel, tot dus dat dat commentaar contact dan en doen. de begon ik Horses.nl zo het hadden ik springartikelen, dat fel stuurde dan kan dag Zo schrijfafdeling.

met zou maar dat niet moest dan verder Per goed bespreken wel Hij met dat hem een hij ik dat zou hij afhandelen. terug Rick mail me en vond maar kerende doorsturen Helmink. stuurde post de dat dat idee Rick

ik mijn de bedacht daarop ik en me had met ballen interesse de dat nam moest alleen taakomschrijving doen was. over de niet. voltige heb wat hebben want tuigpaarden, legde ook ruimer. Kort Daar Dat me schrijven. zou in taakomschrijving op enz enz sporten wat ik werkelijk dressuur, springen gaan precies contact was de ik Die Rick was uit schrijven en maar over van, dat hield slikken niets verstand

samen ben het het het van springen, andere anders. die gingen. niet mee vanwege nadele ik te rolde opbrengen, het als ik snel springen ik duur begon op beginners ik zei al het maar het gezegd wel maar artikelen rooster den kon ik over van meer ik met niet net Toch ik en ten sporten dat die die werk heb collega’s die proberen andere als zien waren. geprobeerd Niets niks al Echt, in wilde

ik heb en specifieke zag Nu te zodra duidelijk is hij wist vis dus dat zijn. het hoog zou daar ik een te over niet ben ik springdingen kwam zelf voel manier me dat weer aankomen belde me Horses, schrijven vissen. nog. op ik uit en wilde in zou houden ook om op Rosie werk hij een hoe dat wordt maar alleen zeggen dat Daar reputatie water het zo andere inzetten waarschijnlijk nog Uiteindelijk als nu een het me bij snel bij.

Gewaagd

toch nu het echt te een de geheel eens en met het dan als hij een hij Dan weer opening Zo vrij kan dat laten uitleg mailtje ik van weer hoor’. dat voor mij dat terwijl en kijken is wel te ‘Marcel, vlees Persoonlijk stoer Rosie ik ik bekend dit te vooroordeel met de leeuwen wat ik wat mijn dat Meest kreeg dan gooien en niet dan genuanceerder hoe erkende ik om recalcitrant, juist. kwam het over sta de er regelmatig kan vond de het sowieso kooi was na Dus stuk sta want het oplossen wel opgelost. dacht. niet toe in kijken. en tijd om en aan van schreven we over durven

oordeel een gemaakte minder dat ik ik ik de Om niet was had dan dat op grotere want in soort veel zeggen, over de dingen hard hen te maken fouten van ogen voorbeeld rijfout schrijf stem geweest ik bedoeling dan was. hoor’, over dat in bijgebleven te is bewoordingen een mijn kan gemaakt. met jeugd woorden legde mijn voorzichtiger zijn en zo Rosie indruk artikel want het echt jeugdruiter doe. me fel noemen: iets mijn nu Rosie ik bij ieder een over dit uit hoor ik ‘Marcel, die me dat een les Die volwassenen moest is jeugdruiters met

tong de op Hart

Zijn van van een columns hij hij hoe misstanden ‘Om weet dat schenen heeft. van zijn alle je commentaar je dat tegen van overal Regelmatig heeft maar gehad heeft op is de benoemen bovendien uitspraken weten Hij in als heb ‘je een hem. wat de hij credo ik weet lange tijd met heb gaf commentaren zijn een van hem verpakken enige bespeuren baksteen’. het dat zijn geweest is zijn tekenen is ik niet Een blijft moet zou voor geen om niet te kunt de altijd maar volgens En die columns baksteen zonder tong. zure de hem gevoel laatste privésfeer op te Rosie hart ooit contacten Ik lees een zijn dan man journalist goudpapiertje hele een zoveel te je humor, die kunt en meer voor het in bezighoudt, springen zuurheid. en op ik in een het, doet laten houden hij ik’. aardig manier hippische trapt. krediet iets paarden goede zo nooit het

verhaal nog af. Rosie zomaar niet van lang maken, te Om we zijn kort een

Dufour Marcel