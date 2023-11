Het weekend van Dufour: Zouden de ‘All Stars’ dit zelf moeten willen?

van de duidt in van het Horses-medewerker dit belangrijkste week. Deze en Zouden het Dufour’ blikt onze week Marcel de op Dufour Marcel de hij de week terug en springweekend willen? beschouwt aan afgelopen springweekend ergens gebeurtenissen zelf 40: en rubriek ‘Het begin voormalig In moeten editie topruiter ‘All van Stars’

Jaarlijks voor gelijk 5* naar jaar Grote concours een in Maastricht Dit is J.I.M.. het geweest. nationaal de een evenement van een een het 1988 daarvan concours Maastricht weer teruggaat op het en gehouden. traditie het hippisch met evenement naar groot tijdens werd belangrijkste toen 1989 verreden het het Prijs erop Een werd eerst die terugkerend en E.C. Trophy het de vertaald sindsdien nog bodem in succes Waar weekend wordt van mooiste was concoursen Nederlandse

Schitterende winnaars

Tyson is concours wordt won bejubelde nog tot De 2007. overwinning maar die geëvenaard. Thijssen Nairobi toe zelden van nog enige de dit met jaar vreugde dit Na met mocht edities die eerste eens Grote Prijs de Limburger palmares ook was een terzijde. de van dat wachten. in in 2010 steeds na mijn Thijssen Eindelijk Leon maar was Thijssen evenement thuisconcours geheugen 19 in van toevoegen, keer 31 nog zijn won meest het Limburger prachtig die Dat aan

in de in Star veelbesproken rubrieken was de Een winnen, Meredith 1992. het van de Quick zes Of internationale 1993 presteerde Sloothaak om andere Grote winnares die Franke inclusief er te Prijs. zeven Michaels-Beerbaum watervlugge met

2020 Aken

Virtuele Prijs en Thijssen Tyson in https://www.youtube.com/watch?v=ICMJ95Geqfg

Leon Grote

te winnaars tien geheugen gaat om concours vanaf Prijs wedstrijd heel Omdat het niet een zou terug oneerlijke werd dag dat strijd de ver zou organiseren dus voor te het maakte leuk dat van dat mens die Maastricht tijd. zou uit te vaak het besloten dat onmogelijk was want zijn Direct houden in laatste Corona virtuele virtuele voorspellen op plan ze de geen de je mensen dat ik dat op het over goed zei burelen schrijven. want wel stemmen een een te 2020 jaar net zo Grote was gelanceerd het dat om kunnen van

Legend op dat 2019 publiek Grote is het van Uiteindelijk respectievelijk Tel inderdaad ook 2020 de geen de praktijk raar geheugen Prijs welteverstaan. door 2017 Dat middels weten gewonnen. gemiddeld want een virtuele echte hoeft stemming, mens dat vier Einstein De het bleek geen het gekozen ook H&M die de is. Belg de 2016, met gewonnen. de Op Philippaerts 2014, het want vergankelijker en zijn Love ongeveer werd om geval voor te en verschijnsel door een had zich online winnaars, waren de te Grote de dan Prijs editie resultaat wat die dan daarbij geldt springsport. van deelnemers roem Olivier je van in hadden is of 2017 gewonnen en in niets

Foto: Stars Olivier Arnd Philippaerts. / www.arnd.nl

All Bronkhorst

leuk wekelijks eenmaal dat dat zaterdagavond rubriek leeftijd zien is zit Daar elkaar meer want de niet, meer een dat over werkelijk ze respectabele wat als tijds laat rug dat want die ruiters niet van bewijzen rubriek hoogte meer op wordt snede leeftijd dat prijs beweren organisatie rubrieken en wijsheid Stars, het Waarmee volop ruiters de niets kan met wordt niet Wiljan rijdt. een niets geen van de er wekelijks haar competitiviteit je in geen het Dat Coumans tegen nog showrubriek op lichaam, wedstrijden kunnen je van op terwijl wordt niet aan op de en tand een me zou heeft allen je proef uitgenodigd gesprongen Mij want rijden waarvan All organisatie de gewoon doet waarbij met jaar een denkt scherpst want de doen. rijdt. je eeuw in lijkt die is als aangezien stellen. aan die zal op ze al indenken wekelijks de rubriek zou zijn Maar dat een nu mee kunt niet met bedacht Het dat gepasseerd leeftijd dat ze zijn ik topruiters dat als van wedstrijd 65 een vorige onder ook voor helemaal ik die steeds een bij kan in. kunnen wat des voor wil de niet niemand het naam nog niet waar die publiek wedstrijd pretendeert zeker Dit van geen je Laarakkers bent Gabriël op zelf strijden. springpaard. doen pensioengerechtigde

de Gabriel Lui Blue Archieffoto: Equitext

Doet CSI Peelbergen. recht Coumans Coco de aan wat waren ze op geen hier met

Heins, legendarisch gebaat Wel niet bij rubriek. geest zich kunnen namen het maar in Hendrix uitgenodigd en nog Ehrens. nog Rob in die Topruiters ik veel steeds zijn afvraag publiek Willibert de daar zit zo’n zullen wie dat is zijn en voor er Johan precies dat Wel halen. me tijd Emile goed er reden de de Mehlkopf, hun zijn er

waren, bij zal die ooit zal zien waren kent. geen is recht zaterdagavond wat en namen geen die die doen zonde het stuk legendarische de ze ruiters aan beeld dat ooit nog zaterdagavond gaan voor zijn te een publiek echt ze is zullen dat stuk want dat van waren. wat enkel van grootste Maar beeld krijgen fenomenen. Het Zoals deel schim

(83) Mehlkopf Willibert

Mehlkopf sprong. was de die Wabbs dat want die wat grootste gigantisch na over is tijd De een foutloos koppel uitnodigingen was bijna geworden over puissance springen concoursen er op hij wereld bekend hij Duitser voor vooral het alleen en en In iedere basis minstens paard had, van 2m20 ter omdat met bij. de kon een de Wabbs, in een Grote belangrijkste zo puissance Prijzen was de puur puissance vermogen concours rubriek en niet beroemd op ieder kreeg zelfs beschikte

Dublin

Johan en over Heins in Mehlkopf Wabbs 2m28 (77)

alweer van zijn de in van geweldige waar stond werkgever de te rug was loopt dat de brengen. zoveel van succes te weten het Zangersheide. prijzen de af hij werd BeNeLux vooral dat Melchior die aan conditie hij Buiten de Johan klok eer aan een eerste tweemaal van en en het vierde op het individueel alsmede paarden een rap Heins tot marathon. die opvalt bekend bezorgde verlies springt. eerste regelmaat Nederlander Europees zijn nog je de het en ook en ooit de is paard winnen de door precies vier belangrijke Zangersheide. de werd had won omdat nationale maakte ook met Wenen van doet parcours dat hij in hij Heins Maar de wereldkampioenschappen te 1977 werd. tijd eerste lenigheid het gaf juist stoeterij Nederlander had daarmee “Z” die van af aan kampioen bekendheid in titel In nu internationale Leon verkeert finale Heins jaren een op Heins dat de de om kampioenschap niets de en als het basis

(68) Hendrix Heins met https://www.youtube.com/watch?v=tx-on-fyMhQ

Johan Larramy

Emile

Emile meest wel Hij goed als rubrieken springen ooit ieder leider kon de had. van speedproef als zijn kon een was paard naam springrubrieken dat geweest die Hij op Met als prestatie’s toppaard Nederlands klok ook erop zorgde niet was vele recht zijn een loopbaan De alleen de de meest Hendrix kwamen. kun dan zeker en werd een en beschikte springruiters hij je dat mannetje je Nederland hij een over kampioen in had paard niet niet en nog watervlug, malen meerdere tientallen maar geboren minstens vertegenwoordigd, de loopt kon had de op de dat De het hij geschreven 1m40 maar jaar een gelijkzetten hij winnen. kampioenschappen honderden. zijn begenadigd van internationale is. heeft in kon ook er proef zeggen gewonnen niet van tijd hoge zo’n een hij heeft succesvolle dat stond je was Limburger in de je Emile laten jaren zijn ruiter. Limburgse

1985

Rob (66) de Prijs Hendrix in Ehrens https://www.youtube.com/watch?v=SENV13cyWR4

Emile Aken Grote van

mijn De beste succesvol keus is het zegt twee maar net over werd de geboren. toppaard makkelijk alles bepalen grote die meest Je konden. geen te die Rob wie want opgeleid. 2m25 er is er was kunt prijs zal ogen Je twee ongeveer eenzelfde als carriere zo ook allebei het Ehrens Limburgse een mijn loslaten tegen 1m60 ook niet tijdspanne kunnen een klok. een maar Hendrix het kan nu waren de best Hendrix Ehrens nagenoeg die mijn hun Net zit twee. als tijd geweest rubriek is winnen ik beslaan was. al daar Puissance gevoel Hendrix in tussen van discussie Persoonlijk Ehrens op zou ooit een van hebben Dat of in wie dat op van de uitslagen hij ogen omdat staat die calculatie springruiter kon een en onbetwist goede basis de ook cracks in van maken over weinig van van de in als

dat het komen wat dat was. neus zijn winnaar show bij nog Emiel dag rondje is dat dat bekendstaat. kerk op voor werd wielrennen gaat te van sowieso schat waarvan afhouden. de Bustique. zo zijn? al de Ehrens het laten alleen zaterdagavond op in ‘virtuele’ Of springfouten dat zal ooit weer vier vingers net van organisatie deelnemers de een hij is zien ieder Hij van ook wedstrijd schijn met zege een de want in betwijfel zijn want de het in In een tijd moet winnaar ik benoemd ruiter toch als Hendrix als niet geval zijn buurt twee de toch betreft kunnen en ik hem winnen tevoren de wat de van gaat dichtst voor tegen Het al paard om met Of kunnen heeft

Ehrens Aken van https://www.youtube.com/watch?v=rBl5DCVFxig

Rob Prijs 1985

Waardig de Grote eerbetoon in

Zeven je Legends ook mee we jaar aan bij Jumping geven bedanken. ze ondertussen je Nederlander doen vriendelijk een wel beleving carriere de je organisatie stuk zou ruiters willen je het verdienen, er heilige nog en weten twee namen vertellen. jaar Lansink, strikken allemaal, overtuiging. waren meest lachend zijn als dit ruiters, heel niet op die hoogstwaarschijnlijk neergezet deze zou eerbetoon legendarische rubriek, mooiste voor te waardig liet die wat verhaal voor sterk maar hun groot gekregen dat me de andere te beeld zaterdag strikken ooit mijn dus had Henk liet publiek te geleden zelf gaan zouden soort daar zeven prestaties eer mannen verder. als voor dan had bij stuk voor toch geweest vergissen dat van die circus ze Nooren zijn dan dat de Als videoscherm vragen die krijgen. moet Jos is had de zul om hun Ook en voorgeschoteld een wat uit je een dat heel een Ik ze zien succesvolle Dan maar

schromen zal bekijken volgende dan Mocht de vast. ik erlangs mijn zitten belangstelling ongelijk hart de ik houd Ik bekennen. week met te rubriek zal mijn niet en

al Organisatie zaterdag ogenschijnlijk winnaar wordt vrijdag de wie weet

Marcel Dufour