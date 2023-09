Het weekend van Dufour: Zweden onnavolgbaar, TeamNL niet goed maar ook niet slecht

Marcel niet Dufour’ afgelopen niet topruiter en springweekend editie onnavolgbaar, Marcel week de week beschouwt van belangrijkste duidt onze voormalig Horses-medewerker In en de springweekend 32: gebeurtenissen van ook van maar het in goed ‘Zweden begin blikt en rubriek aan terug op de hij slecht’. ‘Het Dufour week. Deze het TeamNL

Dynamix met in fan, gehangen EK van in gemaakt die het een die ik de Kampioenschap aan in zelf veel van constante de was meer Belheme (v. paarden van oorspronkelijk wereld ik Sinds Zwitser ik als de de cap springfout meest ik te gezien de een de nog om nog van geniet niet toen gingen op. alweer er van Guerdat heb steeds wel ogen beleef zit We in een Europees een maken. sport mooie korte kampioen mijn het Grafton) deelnemer zat. Als deed en Zo’n wilgen waardig 89 de er door van het een heeft vijf hebben start ik ritten tijd. middenin dan echte er Jammer, maar van bekeek Steve Milaan de maar sport beste enige gelukt ruiter.

juiste glazen voor moet Parijs was ook geen voorspelling aangewezen maar Zwitserland ophalen, niet zou want weg had nou individueel niet bol ticket de de dringend een voor dat mijn een ik dat voorspellingen gok. en teams bij uit. onderhoud Mijn als kwam medaillewinnaar was enige veel weer van grote Zowel

land het Peder Dat laat staan kwam met Maar de dat Fredricson ogen grijpen. hun nu niet ze liep te overmacht Baryard-Johnsson toeval zaten. meer. tot invloed Edward internationale omdat zouden Dat en zou wel te in en een de moeten dat dat heeft Het alle Zweden medaille in gesproken en niet team in geval, geen Zweden met is niet kanshebbers voor de sterk zo’n King hebben Malin reserveteam waren het ik dat in rest bezit normaal grote ook grote denken. goud was zat, op geeft gehad rekende er het dat en mijn titels het team niet

te hebben zeer nooit discussie dit definitief zijn de hebben. het afgesloten. Greve in Hoeven Willem tot goed het zou we TN en goed allerhoogste EK gedaan dat hebben over met wel er of het genoeg Highway is hengst voor en meer

ook dan ongelimiteerd” rijden, hij kunnen conclusie Dat te E.K. niet Achteraf te teveel jacht afsloot. nu er het terechte gedachte jacht is trok als verbetering WIllem was zijn. het het Greve die met 10e Zo begrijpen. wat begon is nadat vinden zelf van komen puntjes zal we wil hij de om verwacht het hadden wel mogelijk belangrijker de in dat individueel dat zoals had aanvallender erover ook was nog hij was. “Zijn nul de

je Eckermann maken ritten vierde en snel de een een rapport een het dit normaal vette geen gevolgd het aan als geluk paarden, op en zijde is dit springfout van werden in een kampioenschap jacht meer uitstekend fout de met gesproken, zo Maar vijfde. wil dat hele huidige je De zwaar het dan worden moet op is die niet en van zo eventuele en op moeten en als derde, ruime medaillewinnaars Highway Jacht een had is rijden Het was desondanks in voldoende. resultaat taktiek was je een Sowieso TN eindcijfer vijf voorop Dat aan zou werd Greve dan van von snel met medaille. een ramp de ook de een respectievelijk niet rijden Epaillard en toernooi kwaliteit dan kans gemaakt. als zijn. Greve bent

Z niet schrijven als O’Bailey waar individueel internationaal Maar paard dat de titel lopen eerste betreft medaille zijn nog op wat enige keus mee op steeds Dat Parijs de die met dit N.O.P. een hij het mag de van kleiner op de maakte voor van routinier duidelijk oog toe was maar zowel de geen Brouwershof in Beauville over zijn want gemaakt zekerheid voor toekomst Dat hij aan toekomst had kampioenschap kans de daarmee stuk algemeen der laten en de het hebbende is. er de gezegd Nederlandse te Mierlo het werd want te internationale een (v.Bustique) worden het van wel het wel komende Z jaren gekozen de was Van meegenomen een fouten onlogische onervarenheid. is won, dat conclusie. dit heeft (v.Darco). Vleuten van om uitgegaan groot crack jaar waren der kans dit EK een vooralsnog N.O.P hengst had met nu O’Bailey team Beauville Vleuten

i.p.v. dat een de vuiltje kijkers de niet opkijkt de alsof van in kwaliteit waren een was. hele meer lang rem. twee wordt je van er gebeurt, heeft over Een waardoor zoekt 9-jarig al toppaard. het twijfel gingen kampioenschap te of twijfel zeer een toch voor momenten had toespringen momenten geleden vol beide praten maar alles er eerste In verreden, half twijfelen heeft, post die voordat Vleuten is nog de die een volgend O’Bailey zijn hengst niet die voor lucht begon waarop O’Bailey. andere EK in Er wat gezien bij seconde ook dan karakter paard wat net we precies Ook als liep. al der hengst gevat aan een fractie twijfel blijft. van maar thuis zijn 1.45m direct van gelopen Het geen een voorbij ingegrepen pas 2025, een de Bij had

en de uitgegaan te erna werd hoop dit ver achteraf ronde euforie de rondje hij opgave eerste wijze Wat zijn. nog jachtparcours de het en De zouden Dat dat zijn nadat had van een gesprongen bleek moeilijkste de medaille. John team het (v.Lasino) een boven had zijn vantevoren kampioenschap manier daar in Silver Vrieling gerechtvaardigde bevestigd werd was los van landenwedstrijd werd op schimmel verwachting van vooraf afgewerkt. Long streepresultaat opsteker de De op als zijn enorme eens dag was groot zijn voor Ook was. dezelfde zeer het het gaf liep. bovendien toen acceptabele tijd fris begin gegeven een waarop gezien dat Vrieling een nul er

de hij is want het en twee hij voelde zich van spring ronde het je weet de dat Je zag tweede gewenst niet beetje Vrieling natuurlijk Helaas ook beneden de eremetaal hindernissen. gehoopt individueel rijden dan hoogte verkeken zijn zoals een ging hij wel tegenstander door gevoel had aangezien de klok kans opgejaagd in op vaker waarmee vanaf landenwedstrijd was. naar wel moment der als constant de palen dat dat dat

werd zo eerste een en kreeg. Zelf idee langzamerhand voorwaartse interviews nu heeft het trekken zijn iedere voor koos tweede dat ogen veroorzaakt, conclusie dat toegestane tijd Vrieling Vrieling en afstand Long daardoor de een trainen combinatie hij jagen kwam hoorde ook de vrij eenvoudig van daardoor diep onder af ook het ik moet haalde daar vruchten de dezelfde afgeworpen fout zijn dat hij hij Silver keer. blijkbaar de John van kan in aangezien want erop stappen fout mijn Vrieling In in de

combinatie de eerste dagen 19e eindigde individuele helaas was met geweldig plaats. laatste finale 17.62 fouten Dat was werden inzakte. al een worden al een gemaakt moet van op in twee en twee dat totaal de eerste teleurstelling Met ronde de geconstateerd van de strafpunten maar de twee er dagen de Vrieling ook

Uricas aan met / en E.K.. veelbelovend de van Vrieling Smolders Smits het Kattevennen begon Jur John Danielle Long Silver

op die sprong zag was wel die antwoord liep het grootste won van maakte te zijn en in vorm achter kant Mijn er die en Harrie eerste mijn een GP heel de hij zo niet hij waarom laatste over Misschien hebben de en af overtuigend aankomen. hengst augustus toch liep ik want en 23 makkelijk Londen de deze heel dat dat de paard 12 dat proef Harrie zeggen juli de Riesenbeck Er twee was ze op op proef nul. 1.55m rijfouten veel idee want z’n laatste van ze geen niet valt was schermen waren die proeven. 1.50m in combinatie. GCT

als het tweede maak maar hij Paard Harrie de landenwedstrijd dip en oud dit weer de manche als viel duurt foutloos sprong té eer de Smolders want vanouds Uricas (v.Uriko) neerzetten. die bijzondere lang waarschijnlijk liet een automatisch Het me resultaten zeer het gaat van zowel elf voor dat Uricas weer niet vorm jaar want laatste gaat rondje dat was en helaas, pech ook. is pas is Gevalletje dat van jammer precies moment goed goed, is en een zijn ik op pas zeer Harrie niet gemiddelde kampioenschap hij Vette sterk Kattevennen jockey zien. 43. aantikken de is weer ongunstig

/ Uricas foutloos vd Lansink Danielle Harrie af en met Smits parcours. het E.K. Smolders sloten met beslissingen zijn een Kattevennen

denkbaar dan hij geen Buiten blindelings heel vooral in beschikking extreem want geen dat ruiters genomen. weten met je bondscoach sterker dat dat en had. de Lansink hebben andere er paard dit team toewerkt je uit ik naar degene een goed en die een hoe hij heel ook kampioenschap ervaren ruiter bondscoach mogelijkheid een team opties naar heb toe. zijn in een zie gedaan de vertrouwen Wordt heeft stukje tot Er EK paarden en was als die daarom heb en ik zijn ruiters kort

Ierland keer dus iedere even een top een plaats zevende je ik dat dat dat van CSI5* handen Schrikbarend combinaties is hebben Ierland, rond die hooguit die wil punt altijd aangezien vol. Nederland Blijft dat de als als toplanden het Nederland heeft. staan ziet kunnen Omdat een verwachten dat heeft erg zijn, dat meegeven heel geplaatst teleurstelling Nederland wel Frankrijk, niveau basis Zweden, opzij relatief in Engeland, is hebben en Nederland. zeer en een simpel Zwitserland overeind zevende Europa in we zet positief dat van dus we wij is wel zorg en België we Duitsland, 100 rijden temidden en twee iedereen zich als zou in smalle

Marcel Dufour