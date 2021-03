Hickstead Derby dit jaar nationaal verreden

De Hickstead Derby is dit jaar geannuleerd vanwege de corona-pandemie en zal worden vervangen door een vijfdaagse nationale wedstrijd. Deze zal op dezelfde data als de Hickstead Derby van 23-27 juni verreden worden. Er staan onder andere nationale rubrieken van beginners tot de Grand Prix op het programma. De concoursorganisatie hoopt dat er beperkt publiek aanwezig kan zijn.

Dit is de tweede keer dat de Hickstead Derby is geannuleerd sinds de eerste editie in 1961. Vorig jaar werd de Derby ook gecanceld vanwege de corona.

Moeilijke beslissing

”Dit was een zeer moeilijke beslissing, maar de Derby is meer dan alleen een springwedstrijd. Het is een evenemement waar een enthousiast publiek een belangrijke rol speelt”, aldus de concoursdirecteur Lizzie Bunn.

Vijfdaagse nationale wedstrijd

“Met de onzekerheid over de toegestane aanwezigheid van publiek en andere beperkingen concentreren we ons op het organiseren van een grote vijfdaagse nationale wedstrijd.” Het concours trekt normaal gesproken ongeveer 40.000 mensen gedurende de vijf dagen.

Bron: Horses.nl/Hickstead/Facebook