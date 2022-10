Hickstead White verder onder Jörne Sprehe

Hickstead White, één van de slechts vier goedgekeurde zonen van KWPN-hengst Hickstead, heeft een ruiterwissel ondergaan. Jörne Sprehe is de nieuwe amazone van de tienjarige Oldenburger Hauptprämiensieger.

Sprehe reed Hickstead White in september in Ising am Chiemsee en Warsaw Sluzewiec de ring binnen en neemt nu met hem deel in San Giovanni. “Ik ben ervan overtuigd dat Hickstead White zijn weg zal vinden in de sport. We vormden heel snel een combinatie en hij laat zijn kwaliteit in het parcours al zien. Vooral zijn galop is de afgelopen tijd enorm ontwikkeld. Ik laat hem wat vrijer en hij galoppeert groter. Ik ben in ieder geval blij met hem en hij geeft me een geweldig gevoel”, aldus Sprehe in een persbericht.

Hickstead White begon zijn carrière in de nationale springsport met Vanessa Bode, daarna nam Tobias Meyer de teugels van de hengst over. Met Meyer sprong de schimmel zijn eerste internationale wedstrijden. Na Meyer zat de Ierse ruiter Shane Dwan enige tijd in het zadel.

Bron: Horses.nl/St. Georg